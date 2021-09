Jovens recebem instrução musical e aulas de luthieria em Manaus

A atividade contou com a presença de alunos das redes estadual e municipal de ensino | Foto: Cleomir Santos / Semed

MANAUS (AM)- Crianças e adolescentes que moram no Puraquequara, zona Leste, participaram da segunda turma de instrução musical do projeto de construção de "Ukulele" ( luthieria ), realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Oca do Conhecimento Ambiental, da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A aula presencial foi ministrada pelo servidor público municipal, Augusto Vieira, nesta quinta-feira (23). A atividade contou com a presença de alunos das redes estadual e municipal de ensino, na faixa etária de 14 a 17 anos.

As aulas ocorrem de segunda a quinta-feira, com três horas diárias. A formação iniciou em julho de 2019, mas devido a pandemia da Covid-19, retornou em maio deste ano, com os alunos produzindo os próprios instrumentos musicais. As atividades seguem até o fim do ano.

Para a coordenadora da Oca Conhecimento Ambiental da Semed, Antônia Francineia Souza, a presença do instrutor com os alunos têm um significado muito especial para o aprendizado sobre o instrumento que eles utilizam nas aulas.

" É de fundamental importância a aula presencial com o instrutor, porque os alunos aqui da comunidade Bela Vista têm interesse por música. Eles já estavam aprendendo entre eles, porém, a presença do instrutor com a técnica correta, aperfeiçoando as notas musicais e toque, contribuiu para que a apresentação deles melhorasse, além é claro de adquirirem uma compreensão musical melhor” " Antônia Francineia, coordenadora da Oca Conhecimento Ambiental da Semed

O aluno Davi Gabriel da Silva Lima, de 15 anos, está desde o começo do projeto na segunda turma. Há dois anos na Oca, o jovem já aprendeu a tocar violão, mas agora tem a chance de aprender a arte do ukulele.

“É uma experiência boa, porque com o instrutor fica até melhor para aprender. Tinha algumas dúvidas no momento, eu pude tirar com ele. Fica até mais fácil o aprendizado, porque para melhorar um pouco mais no meu desenvolvimento, eu posso me inspirar nele”, disse.

Ukulele

O ukulele é um instrumento de quatro cordas, parecido com um cavaquinho. Chegou ao Havaí levado por marujos portugueses, em meados de 1800. O nome ukulele é de origem havaiana, e significa “pulga saltitante”.

