Alê Pavanello grava clipe com Bailarino de Anitta no Rio de Janeiro

O diretor criativo e coreógrafo, Alê Pavanello aposta em projeto de ballet LGBTQIA+ Gloss. Sob a regência da Fly Produções, ele aterrissa no Rio de Janeiro para gravar novo clipe com participação de bailarino da Anitta e da Vice Miss Bumbum, Juh Campos.

O registro audivisual terá direção do coreógrafo Mikael, um dos responsáveis pelo DVD Hello Mundo de Ludmilla e atual coreógrafo da artista amazonense Lorena Simpson.

A equipe parte de Manaus e aporta na cidade maravilhosa na próxima terça-feira (28), e segue a agenda de gravações do novo clipe.

De acordo com o diretor do clipe, Jhuan Martins o clipe terá imagens panorâmicas de um dos novos cartões postais do Rio de Janeiro.

"O drone aos poucos vai fechando e dando close Ale e Lukas, bailarino da Anitta, entrando no Studio e se divertindo", explica.

O clipe promete ser divertindo no estilo making off da gravação da música com foco na linguagem de redes sociais. O diretor ainda antecipa que durante todo o clipe haverão takes que transportam as imagens da grande tela para dentro do aparelho eletrônico.

"Faremos isso com imagens gravadas dos próprios celulares mesclando com a câmera profissional pra trazer essa realidade e a movimentação de câmera na mão. Vamos criar como se fosse uma rede social própria. Chromakey no celular. Imagens que saem do celular e tomam conta da tela toda", afirma.

Alê Pavanello está em êxtase. "O nome do novo single do Gloss chama-se Hit Envolvente do compositor manauara Dj Paulinho da DJ. A produção é do paraense Eduardo Chagas. Não posso deixar de citar o apoio que a produtora amazonense Fly Produções está dando ao nosso projeto. Estamos muito felizes por tudo o que isso representa para nós da comunidade", enfatiza emocionado o artista.

O Gloss é um projeto Artístico e de performance revolucionário, com um Ballet de 6 integrantes, 2 cantores, 1 DJ e show pirotécnico | Foto: Divulgação

O Gloss é um projeto Artístico e de performance revolucionário, com um Ballet de 6 integrantes, 2 cantores, 1 DJ e show pirotécnico. No repertório constam canções autorais, bem como, músicas que fazem sucesso em nível nacional e internacional, numa versão exclusiva e atual. A duração do show artístico é de 50 minutos a 1hr.

A carreira solo com um projeto próprio chegou para ficar e os planos estão a todo vapor, inclusive com o auxílio do empresário Marcelo Lins, da Fly Produções.

“Já tenho cinco músicas gravadas, já temos parcerias com artistas drags reconhecidas nacionalmente como Aretuza Love e muitos outros projetos. Queremos entrar de vez no show business nacional com esse diferencial de ser forte representatividade LGBTQIA+ do Norte para o Brasil".

O coreógrafo está em todas as redes sociais através do @gloss2021 e @alepavanelloo. Mais informações sobre o artista e o projeto Gloss pelo número (92) 99237-8701.

