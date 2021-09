Corpo de Dança do Amazonas abre festival em Joinville (SC)

O CDA apresentará “TA – Sobre Ser Grande”, na noite de abertura do evento | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- “TA” significa grande para os Tikuna, povo originário do Amazonas, e dá nome ao espetáculo que o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) estreará no Festival de Dança de Joinville 2021, no dia 6 de outubro.

Com direção de Mário Nascimento, bailarinos do Corpo Artístico do Estado subirão ao palco para expressar, por meio da dança, o que é ser grande na região Norte e em tempos de pandemia.

" O que é ser grande para o povo Tikuna, e para nós, que vivemos no Amazonas, no local mais visado pelas pautas ambientais e cheio de conflitos, e em um momento como esse, com uma crise sanitária e de destruição da natureza? É isso que vamos tentar transmitir para o público " Mário Nascimento, diretor

De acordo Mário Nascimento, a coreografia faz com que os bailarinos do CDA tornem-se, no palco, uma tribo poderosa.

O 38º Festival de Dança de Joinville será realizado de 5 a 16 de outubro deste ano em um formato híbrido, com atividades presenciais e virtuais. O CDA apresentará “TA – Sobre Ser Grande”, na noite de abertura do evento, no dia 6 de outubro.

“O convite veio num momento de muita produção do CDA, em que a companhia se coloca como uma das mais relevantes do país. Apesar das dificuldades da pandemia, continuamos a criar, mesmo em nossas casas, e quando voltamos tínhamos um novo espetáculo. Isso só é possível por termos a Secretaria de Cultura e o Governo do Amazonas apoiando a arte. O ‘TA’ faz parte disso, desse processo, as outras criações nos fizeram chegar nele, então o convite veio no momento certo. Estamos muito honrados”, declara Mário Nascimento.

No total, o elenco de “TA” conta com 21 bailarinos, sendo eles Adailton Santos, Ângela Duarte, Cléia Santos, Felipe Cassiano, Gabriela Lima, Helen Rojas, Ian Queiroz, Júlio Galúcio, Larissa Cavalcante, Liene Neves, Luan Cristian, Nonato Melo, Pammela Fernandes, Rodrigo Vieira, Rosi Rosa, Sumaia Farias, Talita Torres, Thaís Camilo, Valdo Malaq, Victor Venâncio, Wellington Alves. A direção artística é de Mário Nascimento.

Para saber mais sobre o Festival de Dança de Joinville, basta acessar o site do evento http://festivaldedancadejoinville.com.br ou as redes sociais www.facebook.com/festivaldedancajoinville/ e @festivaldedancaoficial.

