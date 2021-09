Processos seletivos para compor Corpos Artísticos são lançados no AM

São oito processos seletivos | Foto: Michael Dantas

Foram lançados oito processos seletivos para vagas nos Corpos Artísticos do Estado e no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). As inscrições serão gratuitas, de 29 de setembro a 7 de outubro, por meio do site Agência Cultural . Os editais podem ser conferidos neste link.

Para os Corpos Artísticos do Estado, as vagas e cadastro reserva são para o Coral do Amazonas, Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões do Amazonas, Amazonas Band, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas, que abrangem músicos para: violino, flauta, contrabaixo, fagote, trompa, trombone, violonista, percussão, saxofone, trompete, tenor, soprano, contralto, barítono, pianista, além de bailarinos e cargos técnicos e administrativos.

As vagas para o Liceu Claudio Santoro são para as unidades em Manaus e nos municípios de Parintins e Envira

As vagas e cadastro reserva são para instrutores em diversas linguagens, como dança, teatro, artes visuais e música, e também cargos técnicos e administrativos.

