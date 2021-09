Murilo Rayol morre aos 78 anos vítima de infarto

O empresário era bem envolvido com a cultura popular amazonense | Foto: Arquivo/Em Tempo

MANAUS (AM) - O empresário no ramo da construção civil Murilo Rayol morreu aos 72 anos, após não resistir a sequelas de um infarto na noite deste sábado (25). Rayol estava internado há alguns dias no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, depois de sofrer um infarto.



Na última sexta-feira (24), Murilo havia apresentado melhora e chegou a agradecer após receber uma mensagem de uma amiga nas redes sociais. Porém, o manauara voltou a passar mal. Empresário envolvido no ramo da construção civil, Rayol era uma personalidade conhecida em Manaus.

Além do reconhecimento, o empresário era bem envolvido com a cultura popular e foi, inclusive, colaborador do carnaval amazonense e compositor. Pelo seu envolvimento no carnaval, em 2019, teve sua história contada pela Escola de Samba para qual torcia: A Grande Família, com o enredo “Eu só quero é ser feliz”, conquistando o vice-campeonato.

Em 2020, a agremiação defendeu o enredo “Sou manauara – Há 350 anos sentindo orgulho do meu chão”, também de Murilo Rayol. O empresário tinha vários empreendimentos espalhados por Manaus, e um deles, o prédio que abriga, há 15 anos, a Galeria do Largo.



Em nota, o Governo do Amazonas lamentou a morte do artista e empresário, que foi tão importante para a sociedade amazonense. “A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lamenta, com profundo pesar, o falecimento do empresário Murilo Rayol, na noite deste sábado (25), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus. Murilo, que tinha 72 anos, sofreu um infarto durante a semana e hoje não resistiu”

O corpo de Murilo Rayol está sendo velado na Funerária Canaã e depois segue para sepultamento no cemitério São João Batista, agendado para às 14h deste domingo.





