David Almeida e Marcos Rotta lamentam a morte de Murilo Rayol

MANAUS (AM) - Em homenagem ao empresário Murilo Rayol, vítima de infarto no último sábado (25), o prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, emitiram uma nota de pesar, lamentando a morte do manauara.



" Minha solidariedade aos familiares e amigos, neste momento de perda e dor. Murilo era uma figura importante para o cenário cultural do Amazonas e deixa sua marca como empresário e incentivador. Que Deus o receba em sua morada eterna e que seja o conforto de todos que o admiravam " David Almeida, prefeito de Manaus

O vice-prefeito Marcos Rotta também lastimou a morte do empresário. “Meus sentimentos à família e aos amigos de Murilo, que deixa um importante legado, não só aos que conviveram com ele, mas à cidade de Manaus”, disse.

Murilo Rayol, além de empresário da construção civil, era atuante no cenário cultural popular, principalmente no carnaval amazonense, segmento em que foi homenageado, sendo, inclusive, tema de enredo em 2019 do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família.





