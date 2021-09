Samba da Amazônia: músico da nova geração é destaque no AjuriArtes

O jovem foi um dos selecionados para integrar o projeto AjuriArtes | Foto: Divulgação/AjuriArtes

MANAUS (AM)- Com samba no DNA, Dudu Brasil é um dos talentosos nomes que despontam na música. O cantor e compositor, que é filho de sambista responsável por fortalecer o gênero no Amazonas e promover intercâmbio Rio de Janeiro-Manaus, convive com grandes nomes do cenário musical desde a infância.

Com pouca idade, mas experiência nos palcos e familiaridade com as lives em redes sociais, o jovem foi um dos selecionados para integrar o projeto AjuriArtes. A iniciativa, agraciada com Prêmio Feliciano Lana e lançada neste mês, divulga artistas da Amazônia na web.

A história e algumas composições do músico amazonense podem ser conferidas por meio de um mini documentário, texto e fotos. Os conteúdos foram divulgados no último fim de semana e estão disponíveis gratuitamente no site do projeto ( www.ajuriartes.com.br ).

Jovem de 22 anos que se encantou com a música a partir do som de Noel Rosa, Dudu Brasil, tornou-se promessa da nova geração de sambistas : “Samba é sempre moderno”, disse.

Dudu Brasil foi o segundo artista da Amazônia que teve sua história e obras divulgadas pelo projeto AjuriArtes. A iniciativa foi lançada em Manaus, no último dia 16 de setembro, durante avant première de um curta que leva o mesmo nome do projeto no Casarão de Ideias, Centro Histórico da capital amazonense.

" O artista precisa ir aonde o povo está. Hoje o povo está na internet. Então, criamos o projeto AjuriArtes com intuito de levar a arte e os artistas locais para o grande público por meio da internet. Para isso, em uma espécie de ajuri, montamos uma equipe multidisciplinar e usamos de tecnologia, jornalismo, audiovisual e fotografia. A primeira edição do projeto conta com 10 nomes de vários segmentos artísticos, mas que são "fazedores culturais” atuantes na Amazônia. Nosso público precisa conhecer a nossa arte e nossos artistas " Leandro Tapajós, produtor cultural e jornalista

A realização do AjuriArtes é assinada pela Guerreiro Tapajós - Comunicação, Cultura e Eventos e foi contemplada pelo Programa Cultura Criativa – 2020/ Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.

Ao todo, dez profissionais da cultura que atuam no Amazonas foram selecionados para a edição. Os artistas relataram suas histórias, mostraram obras, revelaram anseios e perspectivas. Compõem o primeiro “mutirão” amazônico das artes:

Deborah Erê (Arte urbana e tattoo)

Dudu Brasil (Música e cultura popular)

Gabriel Mar (Literatura)

João Fernandes (Produção e gestão cultural)

Kevin Peres (Dança e produção cultural)

Olívia De Amores (Música)

Ricardo Oliveira (Fotografia)

Rodrigo Castro (Cinema)

Taciano Soares (Artes cênicas)

Turenko Beça (Artes plásticas e visuais)

O documentário sobre Dudu Brasil teve imagens e edição da Lume Criativa, já o trabalho de reportagem foi de Camila Henriques e Leandro Tapajós. As fotos que ilustram os conteúdos sobre o músico foram feitas pelo fotógrafo Rodrigo Valle. Todo conteúdo pode ser acessado no site do projeto AjuriArtes.

