Teatro Amazonas oferece visitas gratuitas e musicais no dia do turismo

MANAUS (AM) - Nesta segunda-feira (27), Dia Mundial do Turismo e Dia do Turismólogo, o Teatro Amazonas abre, excepcionalmente, com visitas gratuitas das 19h30 às 21h.

" Já é uma tradição oferecer visitas gratuitas no Dia Mundial do Turismo e incentivar a ida ao Teatro. A gratuidade é garantida para amazonenses que apresentam a identidade no local, mas neste dia será aberta a todos os turistas que desejarem conhecer o Teatro Amazonas " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Para o Dia Mundial do Turismo, os horários durante o dia serão às 9h, 10h, 11h, 12h, 13h e 14h. E à noite, às 19h30, 20h15 e 21h.

Na ocasião, o público pode prestigiar o ensaio da Amazonas Jazz Band.

As visitas são agendadas pelo Portal da Cultura ( https://bit.ly/agendamentoespacos ) e o comprovante de vacinação deve ser apresentado na entrada.

Além do agendamento prévio, é preciso apresentar o comprovante de vacinação no dia da visita para poder entrar no local e usar, obrigatoriamente, a máscara.

As visitas são realizadas em grupos de até 25 pessoas.

