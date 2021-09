Espaços culturais em Manaus recebem doações de brinquedos até outubro

A arrecadação nos equipamentos acontece de terça-feira a sábado, das 9h às 17h | Foto: Michael Dantas/SEC

MANAUS (AM)- Os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas recebem brinquedos para crianças de baixa renda até o dia 5 de outubro.

A iniciativa faz parte da terceira edição da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos” , do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), e conta com o Teatro Amazonas, o Palacete Provincial, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia e as sedes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) como pontos de arrecadação.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, as doações foram prorrogadas, e o público tem contribuído com a ação. Ele explica que a arrecadação nos equipamentos acontece de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, com equipes treinadas para atendimento conforme os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19.

" Disponibilizamos caixas em cada espaço e ampliamos ainda a arrecadação para os horários dos espetáculos no Teatro Amazonas. Desta forma, o público tem mais oportunidades para contribuir com as doações " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Pontos

O Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro, funciona de terça a sábado, das 9h às 17h, assim como o Palacete Provincial, que fica localizado na Praça Heliodoro Balbi, também no Centro.



Já o Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA) fica na avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial I, aberto de terça a sábado, das 9h às 15h.

A sede da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, na avenida Sete de Setembro, 1.546, anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e a sede da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, na rua Rio Purus, 103, Conj. Vieiralves, N.S. das Graças, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

*Com informações da assessoria

