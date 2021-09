Fotógrafo prepara documentário e destaca a diversidade da Amazônia

MANAUS - O fotógrafo e produtor audiovisual Caio de Biasi está produzindo e dirigindo o documentário “Identidade Amazônida”, no qual pretende destacar a diversidade e referências culturais dos povos que vivem na região. Além do documentário, uma exposição fotográfica está sendo preparada, com o mesmo propósito de apresentar e enaltecer a cultura.

Os projetos contam com a parceria do Instituto Amazônia Equatorial (AME), responsável pela direção executiva e divulgação em sua plataforma. O instituto possui vasta experiência em apoio e captação de patrocínios para projetos culturais na região. Caio de Biasi explica que o piloto do documentário já está sendo produzido e agora a ideia é buscar patrocínio para dar continuidade. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto e apoiar a iniciativa pode entrar em contato através do e-mail [email protected] e @debiasiaudiovisual.

De acordo com Caio de Biasi, o projeto “Identidade Amazônida” é um sonho antigo que ele tem | Foto: Caio de Biasi

De acordo com Caio de Biasi, o projeto “Identidade Amazônida” é um sonho antigo que ele tem, de poder apresentar para o grande público do país a riqueza e a diversidade da região. “Temos uma cultura muito variada, que precisa ser vista e esse projeto tem exatamente essa proposta”, destacou.



Ele ressalta que a intenção é mostrar, através do olhar fotográfico e cinematográfico, as múltiplas culturas que formam a chamada identidade do povo do Amazonas e amazônida. “Queremos mostrar as tradições, culinária, crenças, música, dança, linguagem, tudo que forma a nossa população”, enumerou.

Caio de Biasi | Foto: Divulgação

Durante a produção do documentário, estão sendo entrevistados professores, historiadores e estudiosos da cultura amazônica, pessoas ligadas à culinária, músicos, dançarinos, artistas plásticos, além de pessoas que são referência em suas comunidades. Já foram entrevistados para o projeto personagens importantes do estado e da região, como os músicos Marcelo Nakamura, Júnior Rodrigues e Zeca Torres Torrinho, o artista plástico Rui Machado e o documentarista Heraldo Daniel.



Paulista, Caio de Biasi mora em Manaus há 35 anos. É autodidata em artes gráficas, fotografia e audiovisuais. Ele busca a essência da fotografia, com o registro de um olhar verdadeiramente humano. Caio venceu o Amazonas Film Festival de 2010 com o documentário "O Rock que o Brasil não Viu", no qual mostra a trajetória de bandas de rock amazonenses do anos 90.

*Com informações da assessoria