Confira as estreias desta semana no Cine Casarão, em Manaus

MANAUS (AM)- Dois filmes do gênero drama – ‘DNA’ e ‘Meu Fim, Seu Começo’ – entram em cartaz, nesta quinta-feira (30), no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado no Centro de Manaus.

Com direção de Maïwenn, o longa francês "DNA" será exibido às 16h30, na quinta. O filme conta a história de Neige, uma mulher divorciada e mãe de três crianças que visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo em num asilo para idosos.

Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais.

As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige. A produção será reexibida no sábado (2), às 17h30, e no domingo (3), às 18h30.

Estreia

Ainda na quinta-feira, às 18h30, entra em cartaz "Meu Fim, Seu Começo", com direção de Mariko Minoguchi. Nora é uma jovem que trabalha em um surpermercado e tem uma vida entediante. Um dia, ela conhece Natan, e os dois começam um romance intenso

Mas Nora não consegue se livrar do sentimento de que os dois já se conheciam. E aos poucos essa sensação de déjà vu vai se tornando uma incontrolável paranoia. Você já conheceu alguém que acha que já conhece? As reexibições serão sexta-feira (1º), às 17h30, e domingo, 16h30.

Programação

Também na programação do Cine Casarão , o público pode encontrar filmes que já estrearam e seguem em cartaz como: "Por Que Você Não Chora?" (quarta, 16h30, e sábado, 15h30), "A Última Floresta" (sexta, 15h30, e sábado, 19h30) e "Suk Suk - Um Amor em Segredo" (quarta, 18h30, e sexta, 19h30).

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

Os ingressos para as sessões podem ser adquiridos antecipadamente no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

