Parque do Mindu recebe manhã literária com escritores nacionais

MANAUS (AM)- Após o sucesso do primeiro "ManhãCultural" de História, Sociedade e Cultura, a editora Valer promove mais um grande encontro acadêmico e literário em Manaus, e, dessa vez, com nomes de peso no segmento literário no Brasil. O evento acontecerá neste sábado (2), no Parque Municipal do Mindu, rua Domingos José Martins, Parque Dez de Novembro, de 8 às 11h.

Na oportunidade, a editora vai oferecer um desconto de 50% para quem comprar as obras expostas e um café da manhã para aqueles que adquirirem qualquer exemplar.

O tema do evento é "Literatura e Vida", e contará com nove escritores que estarão concentrados no café do parque e falarão sobre as suas mais recentes obras lançadas pela Valer.

Nos intervalos das apresentações haverá muita música, na voz e violão, da cantora France Martins.

Os ilustres convidados deste sábado são o paraense João de Jesus Paes Loureiro, que vai apresentar o "Andurá", livro que, inclusive, concorre ao prêmio Jabuti 2021, na categoria romance; Tenório Telles, com o seu "Prelúdio Coral", que também concorre ao prêmio nacional, na categoria poesia; o romancista, dramaturgo, ensaísta, contista e diretor de cinema, Márcio Souza, apresentará o "Ajuricaba"; Dori Carvalho, poeta e ator, com o seu livro de crônicas "Pequenas Conquistas Perdidas"; Elson Farias, com o "Céu e Flor: romance de dona Thereza"; Vilma Peixoto Mourão, com "O Adolescer e o Amor nos discursos de mulheres manauaras"; Nazaré Mussa, com "Fragmentos de um sonho"; Sônia Alves, com "O Silêncio do Gigante" e o jornalista Wilson Nogueira, trazendo "O Andaluz".

Ao final da apresentação dos autores, haverá sessão de autógrafos.

A apresentação será por conta da professora doutora e coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, que reafirma a importância de manter eventos culturais e propagar os livros produzidos no Amazonas.

" A Editora Valer mantém o compromisso de difundir a cultura no Estado e no país tanto com os eventos, quanto com as suas publicações de autores renomados, e ainda, proporcionando oportunidade de publicações de novos autores " Neiza Teixeira, coordenadora editorial da Valer

A editora Valer conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que cedeu o espaço do Parque do Mindu para a realização deste evento.

A Valer ressalta, ainda, a importância de seguir as normas da OMS durante o encontro, como o distanciamento, o uso de máscara e álcool 70%.

Conheça as obras:

Adolescer e o amor nos discursos de mulheres manauaras , o Mourão, Vila Peixoto

Resumo: O adolescer, o feminino e o amor foram aqui entrelaçados com os fios da Psicanálise, da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia e da Filosofia, sem prescindir da poesia, para dar voz aos discursos de mulheres adolescentes manauaras, cujos sussurros apontam as especificidades do adolescer e ratificam o processo de sua desnaturalização. Assim, realcei o contexto histórico, cultural e social face às adversidades que envolvem o feminino e a adolescência em muitas comunidades periféricas no Brasil e que marcam estruturalmente cada mulher e suas formas de se relacionar amorosamente.

Ajuricaba- O Caudilho das Selvas - Márcio Souza

Resumo: Neste livro, Márcio Souza empenha-se em fazer de Ajuricaba, um personagem de lenda, um homem com vivência real, portanto, um ser histórico. Numa escrita fluente, literária, o autor traz a público um documento histórico.

É inteligente e bela a passagem promovida por Márcio Souza, pois se opera com leveza. É em terras do Grão-Pará que encontramos o nosso herói, que, como muitos outros, num gesto de bravura, entregou-se à morte, e aos 27 anos de idade. Agora, o povo amazonense pode, no seu panteão, erguer a estátua de Ajuricaba, o caudilho das selvas.

Andurá- Onde tudo é e não é- Paes Loureiro

Resumo: Andurá: onde tudo é e não é, segundo romance de João de Jesus Paes Loureiro. Por meio da literatura, Paes Loureiro constrói uma cidade do presente, habitada por qualquer um de nós e que se pode situar em qualquer lugar do planeta. Nela, tudo é e não é.

Andaluz, o Wilson Nogueira

Resumo: O autor, nesta obra, nos ensina a arte de viajar sem ser necessário o avião, o trem, o ônibus, o metrô, o monotrilho. O andaluz é ousado nas andanças que vai concretizando no mundo e para além dele, passando pela mitologia e reabrindo as portas dos rituais para realizar uma união entre povos e uma legião de rejeitados.

Céu de flor- O romance de dona Theresa- Elson Farias

Resumo: Com este livro, Elson Farias nos leva a passear pela Manaus de finais do século XX e início do XXI. Dona Theresa, a protagonista da narrativa, nos conduz pela cidade, pela “alma” dos personagens, por cidades e hábitos de outros países, por exemplo, Portugal, bem como por leituras de autores franceses, portugueses e brasileiros. Essa foi uma forma de rever o passado, contar histórias e sorrir para a vida.

Fragmentos de um sonho- Nazaré Mussa

Resumo: Nazaré Mussa, com a sua experiência profissional e escuta de inúmeras histórias das pessoas que a procuram no seu consultório, nos encaminha para a reflexão sobre a fragilidade da vida e as decisões que precisamos tomar em determinadas circunstâncias. É um chamado para nos encantarmos com a simplicidade e beleza das coisas que nos rodeiam. Fragmentos de um sonho traz uma história de superação, resiliência, respeito e, principalmente, amor.

Estudos de Literatura do Amazonas- Tenório Telles e Antônio Paulo Graça

Resumo: A literatura que se produz no Amazonas é tributária das grandes correntes criativas da tradição literária brasileira. Estudos de literatura do Amazonas, de Tenório Telles e Antônio Paulo Graça, é um registro histórico e um testemunho do processo de afirmação do fenômeno literário no Amazonas, tendo como referência as obras e os autores que ajudaram na constituição do ofício da palavra no mundo amazônico.

O silêncio do Gigante - Sônia Alves

Resumo: A defesa da Amazônia faz-se de várias maneiras: preservando os rios, a floresta, os animais e o homem amazônico. Esse é o essencial para enriquecer a cultura e facilitar o conhecimento da região. O caboclo ou o ribeirinho tem as suas vivências ligadas à ordem natural. É a natureza que o conduz, no seu dia a dia, a tomar as suas principais decisões. Sônia Alves, pela memória, contribui para a permanência do “pensamento caboclo”. O silêncio do gigante traz para a cidade a cosmovisão, portanto, o pensamento do homem do interior do Amazonas.

Pequenas Conquistas Perdidas- Crônicas- Dori Carvalho

Resumo: A crônica tornou-se, no Brasil, por seu conteúdo de humanidade e interlocução com a vida cotidiana, um dos gêneros textuais mais cultivados e mais lidos, tendo entre seus cultores nomes como Carlos Drummond, Rachel de Queiroz, Paulo Mendes Campos e aquele que é considerado seu grande mestre, Rubem Braga. E nada disso teria acontecido sem a presença seminal de Machado de Assis, que foi um dos responsáveis pela sua concepção e afirmação.

Dori Carvalho dialoga, ao longo deste livro, com essa tradição da literatura brasileira. As crônicas que o compõem expressam o olhar de seu autor sobre a vida e sua precariedade, bem como suas apreensões com os descaminhos da condição humana.

Prelúdio Coral- Tenório Telles

Resumo: Prelúdio coral é uma dessas pérolas literárias que, ao surgir em momentos de tensão social, revela-se como uma metáfora viva da condição humana e busca pela compreensão, expressas pelo “canto de um pássaro mudo”, em seu silencio, potencializando o poder transfigurador da realidade por intermédio das palavras que instigam o olhar, aclaram o propósito e desvelam a experiência como o espaço do aprendizado e da construção subjetiva do ser. Os questionamentos, as angústias e a percepção das contradições e a transitoriedade da existência se manifestam no canto do poeta, iluminando os paradoxos da existência e a inevitabilidade do destino.

