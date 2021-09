De graça! Manaus terá primeiro Festival de Circo de 2 a 7 de outubro

Para participar das apresentações e oficinas, o público deverá apresentar a carteira de vacinação | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Manaus terá o primeiro Festival de Circo do Amazonas, a partir do sábado (02) até o dia 7 de outubro, com espetáculos e oficinas em Manaus. A programação inicia com uma palestra do ator e produtor cultural Marcos Frota. A programação é gratuita e a inscrições estão abertas.

De acordo com secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o evento era uma demanda da classe e um compromisso da gestão do governador Wilson Lima.

“Desde o começo desta gestão, temos conversado com todas as categorias e segmentos artísticos, no intuito de encontrar formas de atender melhor a todos. Não foi diferente com o segmento circense. O primeiro Festival de Circo do Amazonas vai reunir diversos artistas em diferentes pontos de Manaus para apresentar e celebrar a arte do circo, que é tão antiga e está sempre se renovando. Esperamos que o público possa apreciar nossos artistas”, declara. Programação

A programação inicia com um workshop do ator, produtor cultural e circense Marcos Frota, sobre o novo lugar do circo brasileiro, no sábado, das 10h ao meio-dia, no Circus Marcos Frota, localizado na avenida Belmiro Vianez, s/nº, bairro Alvorada.



De acordo com o ator, a palestra vai discutir também a atividade circense e a carreira do artista de circo no setor cultural. As inscrições podem ser feitas neste link: https://forms.gle/r4iGodDHdD1Jov9b6 .

“Estarei presente para destacar a importância do circo na retomada de atividades presenciais na área da cultura, mas, principalmente, sobre o protagonismo que o circo tem neste momento da vida cultural em todo o nosso país”, revela Frota.

Apresentações



No fim de semana em que se inicia o evento serão realizadas apresentações no Largo de São Sebastião, com o espetáculo de rua do projeto “Roda na Praça”, no sábado (02), e com o espetáculo “Ensaio Geral”, de Klindson Cruz, no domingo (03), ambos às 17h30.

As apresentações serão realizadas em diversos pontos da cidade, como o Centro Cultural Barravento, no bairro Praça 14; o Amazon Master Circus, no bairro Aleixo; e o Ramito Circo, no estacionamento do Shopping Via Norte. O encerramento do festival será no Teatro Amazonas.

Para participar das apresentações e oficinas, o público deverá apresentar a carteira de vacinação com duas doses, ou dentro do intervalo para a aplicação da segunda dose.

Os locais também permitirão a entrada até 75% da capacidade, conforme decreto do Governo do Amazonas.

Oficinas

Entre as atividades formativas, ainda estão incluídas oficinas de Monociclo, que acontece no sábado (02/10), com a artista circense venezuelana Teffy Rojas; de Malabares, no domingo (03/10), com Denys Cauper, licenciado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e integrante do projeto “Roda na Praça”.

Também haverá oficinas de Tecido, com o bailarino, performer e artista circense, José Arenas; de Lira Circense, com a bailarina, atriz, acrobata e palhaça Francine Marie, e de Handstand, com o artista, produtor cultural e educador Jean Winder.

As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Os links para inscrição estão na programação completa.

Confira a programação:

APRESENTAÇÕES

2 de outubro (sábado), às 17h30

O quê: Espetáculo de rua com o projeto “Roda na Praça”

Local: Largo de São Sebastião, Centro

3 de outubro (domingo), às 17h30

O quê: Espetáculo “Ensaio Geral”, com Klindson Cruz

Local: Largo de São Sebastião, Centro

4 de outubro (segunda-feira), das 9h às 11h

O quê: Show de artistas de circo

Local: Amazon Master Circus, avenida André Araújo, 2.800, Aleixo

5 de outubro (terça-feira), das 9h às 11h

O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses

Local: Ramito Circo, no estacionamento do Shopping Via Norte, avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras





6 de outubro (quarta-feira), das 9h às 11h

O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses

Local: Ramito Circo

7 de outubro (quinta-feira)

Das 9h às 11h

O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses

Local: Ramito Circo

20h

O quê: Encerramento com o grupo Cacompanhia

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Necessário agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br )

OFICINAS

2 de outubro (sábado)

Das 10h ao meio-dia

O quê: Palestra com o ator Marcos Frota

Local: Circus Marcos Frota, avenida Belmiro Vianez, s/nº, Alvorada

Link para inscrição: https://forms.gle/r4iGodDHdD1Jov9b6

Das 14h às 17h

O quê: Oficina de Monociclo, com Teffy Rojas

Local: Centro Cultural Barravento - avenida Jonathas Pedrosa, nº 1166, Praça 14 de Janeiro

Link para inscrição: https://forms.gle/7yvXKWbcB6HXWHPN8

3 de outubro (domingo), das 14h às 17h

O quê: Oficina de Malabares, com Denys Cauper

Local: Centro Cultural Barravento

Link para inscrição: https://forms.gle/cVqQppsYLmMTZrKL9

4 de outubro (segunda-feira), das 14h às 17h

O quê: Oficina de Tecido, com José Arenas

Local: Centro Cultural Barravento

Link: https://forms.gle/CxhGy83m7CmMSZ2aA

5 de outubro (terça-feira), das 14h às 17h

O quê: Oficina de Lira, com Francine Marie

Local: Centro Cultural Barravento

Link: https://forms.gle/wJAuttUF2S6wEhrG8

6 de outubro (quarta-feira), das 14h às 17h

O quê: Oficina de Handstand, com Jean Winder

Local: Centro Cultural Barravento

Link: https://forms.gle/qPSuTRMyPUbZxp7h8

