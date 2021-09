“Noite das Patroas do Samba” acontece neste sábado (2) em Manaus

A entrada custa R$10,00 | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O cantor Léo Monteiro, recebe as mulheres do samba no Seu Dorgam Pub, com uma programação especial intitulada “Noite das Patroas do Samba”, que convida mulheres sambistas de Manaus para fazer a festa neste sábado (2).

As convidadas são Alessandra Vieira (do grupo Samba Com As Moças), Cláudia Trindade e Mirlene Bahia. O pré-show fica por conta do grupo No Cortiço, que sobe ao palco às 20h. Às 22h, Léo Monteiro entra com seu show e logo em seguida, apresentando suas convidadas.

O pub fica localizado na rua Libertador, nº 88, bairro Nossa Senhora das Graças e a entrada custa R$10,00.

Com apenas 2 meses em atividade, o Seu Dorgam Pub traz nas suas noites de sábado o cantor Léo Monteiro, com o projeto “Léo Monteiro Convida”, onde recebe artistas convidados do seguimento do samba em Manaus. E neste sábado a programação será especialmente voltada às mulheres sambistas do Amazonas.

De acordo com o cantor, as mulheres sambistas têm crescido e ganhado força no Amazonas.

" Eu sempre fiz questão de ter essas divas por perto. Já fiz samba em toda parte de Manaus e as mulheres sempre fizeram parte da minha lista de convidados. Já me apresentei com grandes nomes como Fátima Silva, Márcia Siqueira e Lucilene Castro e por isso faço questão de dar continuidade a esse projeto trazendo outros grandes nomes, como Alessandra Vieira, que vem se destacando no cenário do samba com o grupo Samba Com As Moças. Cláudia Trindade, que integra o projeto 'Elas Cantam Samba', além de ter sua carreira solo e fazer parte da ala musical da Escola de Samba Grande Família. E Mirlene Bahia, que começou sua carreira no grupo Obsesamba e depois lançou carreira solo no Rio de Janeiro. Por isso convido a todos para prestigiarem essas mulheres maravilhosas, num ambiente gostoso, que agrega estilo e elegância, aliado a boa música, que é o Seu Dorgam Pub " Léo Monteiro, cantor

O evento segue todos os protocolos de segurança contra o Covid-19, exigindo o uso de máscara e carteira de vacinação.

*Com informações da assessoria

