Amazônia é destaque de animação que estreia nesta semana nos cinemas

Cada vez mais a Floresta Amazônica aparece em debates globais sobre o futuro do planeta, que acaba prejudicado com o crescimento acelerado das queimadas, a exploração ilegal, e o desrespeito humano com uma das maiores biodiversidades de fauna e flora do mundo.

Para debater sobre os assuntos, estreia nesta semana o filme “Ainbo – A Guerreira da Amazônia” (Ainbo – Spirit of the Amazon). A obra é uma aventura infantil sobre uma menina de 13 anos que vive em uma comunidade no meio da floresta.

Na história a pequena conta com seus amigos animais para lutar contra homens maus que ameaçam a natureza com desmatamento e exploração de minérios.

Apesar do filme ser lúdico e ter um mundo de fantasia com animais falantes e magia, “Ainbo – A Guerreira da Amazônia” abre espaço para uma conversa mais profunda entre adultos e crianças sobre respeito aos direitos dos povos indígenas, preservação, conservação e proteção à natureza e ao planeta que tem no território amazônico cerca de um terço de toda a área de floresta tropical existente na Terra.

Para o mês das Crianças, com o intuito de aprofundar a discussão e gerar a oportunidade do diálogo, a Paris Filmes aposta neste conteúdo para lançar nos cinemas amanhã, 30 de setembro. Serão mais de 450 salas em todo o Brasil.



O convite é para que os adultos aproveitem o feriado prolongado para levar as crianças aos cinemas para curtirem a data com um entretenimento enriquecedor e educativo, além de divertido e cheio de aventura que encantará os pequenos, a geração que tem chance de fazer diferente no cuidado com o meio ambiente.

Veja o trailer | Foto: Divulgação

Sinopse

Ainbo é a história de uma jovem garota que nasceu e cresceu nas profundezas selva da Amazônia na aldeia de Candamo. Um dia ela descobre que sua terra natal está sendo ameaçada e percebe que há outros humanos além de seu povo no mundo. Usando a ajuda de seus guias espirituais, o tatu magricelo “Dillo” e a anta corpulenta “Vaca”, ela embarca em uma jornada para buscar a ajuda do mais poderoso Espírito Materno da Amazônia, a tartaruga “Motelo Mama”.

Enquanto ela luta para salvar seu paraíso contra a ganância e exploração ilegal da mineração de ouro, ela também briga para reverter a destruição e o mal iminente do “Yacaruna”, o demônio mais sombrio que vive na Amazônia. Guiada pelo espírito de sua mãe, Ainbo está determinada a salvar sua terra e seu povo antes que seja tarde demais.

Veja o trailer:

*Com informações da assessoria

