“Baile Partimcundum” estreia versão on-line neste sábado (2)

RIO DE JANEIRO (RJ)- Inspirado nas canções do disco “Partimpim 2”, da cantora e compositora Adriana Calcanhotto, o musical infantojuvenil “Baile Partimcundum” dá continuidade ao projeto iniciado com o espetáculo “Lá Dentro Tem Coisa” (2017), idealizado pelo ator e empreendedor cultural Felipe Heráclito Lima. Com dramaturgia de Adriana Falcão e Matheus Torreão, a peça estreia sua versão on-line em 2 de outubro, com exibição via plataforma Sympla.

A montagem tem direção de Renato Linhares e direção musical de Felipe Habib e Maíra Freitas.

A peça estreou em versão presencial no final de 2019 no Rio de Janeiro, mas com a pandemia do novo coronavírus, não foi possível seguir a agenda programada.

Agora, dois anos depois, a montagem foi repensada para uma versão on-line, incorporando recursos próprios do audiovisual. A filmagem foi feita no Teatro Poeira, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Para a realização desta nova roupagem, foi convidado o diretor Murilo Alvesso – especialista na criação e direção de videoclipes e projetos audiovisuais, incluindo parcerias com Adriana Calcanhotto.

" Como filmamos em um teatro, escolhi usar as ferramentas da magia teatral associadas à linguagem do cinema. Ensaiamos no teatro por três semanas e tivemos apenas dois dias de filmagem, então, precisava estar tudo muito bem decupado. Foi muito bonito o diálogo com o Murilo e perceber a maneira como ele transformava a cena pela ótica da câmera, pela possibilidade de corte " Renato Linhares, diretor

O elenco de atores-cantores é formado por Caju Bezerra, Felipe Rocha, Léo Bahia, Lu Vieira, Thaís Belchior e Thiago Catarino.

As canções pontuam a aventura de Isabel pelo Reino Partimcundum. São elas: “Alexandre”, “Ringtone de amor”, “Alface”, “O homem deu nome a todos os animais”, “Menina, menino”, “O trenzinho do caipira” e “Baile Partimcundum”. Para a versão on-line, o diretor musical Felipe Habib destaca o desafio de adaptar a trilha para o novo formato.

Criado por Bia Junqueira, o cenário evoca o interior de um livro. Todo feito por papéis de texturas e cores diferentes (craft, vegetal e manteiga) e com poucos objetos cênicos, o cenário transita entre os universos da casa da protagonista e o da imaginação e dos sonhos. Ao contornar todo o palco de papéis, Bia propõe transformar o espaço nesses dois universos no decorrer da história.

Com diferentes estampas e cores, os figurinos remetem a uma grande brincadeira surrealista. A figurinista Karen Brusttolin buscou no ambiente da casa da família o ponto de partida para a criação das peças.

Idealizador do projeto, Felipe Heráclito Lima ressalta a importância de levar para a cena infantojuvenil temas como o primeiro amor e as novas formações familiares.

" Como é se apaixonar por um personagem inventado, que só existe no mundo da imaginação? De certa forma, quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente também fantasia, vai colocando nela os adjetivos que a gente projeta. Ainda estamos vivendo um momento delicado no retorno do teatro presencial e achamos que seria mais apropriado continuar essa história no formato on-line. O texto da Adriana Falcão vai ao encontro com essa proposta híbrida do teatro produzido com recursos do cinema” " Felipe Heráclito, Idealizador do projeto

A História

A peça foi criada a partir das músicas do disco “Partimpim Dois”. Assim como em “Lá Dentro Tem Coisa”, Isabel é o fio condutor dessa nova história.

Aqui, a menina cuja paixão por livros permanece viva, tem duas mães e descobre-se apaixonada por Alexandre, o herói um pouco inseguro e um tanto misterioso de uma das histórias que leu.



O universo da peça transita entre a casa de Isabel e o Reino do Partimcundum, onde vive o príncipe Alexandre. Certa noite, a menina é surpreendida pelo cavalo Aristócrates, fiel escudeiro do príncipe Alexandre, na janela do seu quarto, com um pedido de ajuda para encontrar o jovem nobre, que sumiu no dia de sua coroação – e o Leão é o principal suspeito de tê-lo raptado.

Isabel, então, aceita ir para o Reino Partimcundum com Aristócrates em busca do príncipe desaparecido. A partir desse momento, ela entra no livro e começa a contar essa história junto com os personagens. Em meio a sua aventura, ela passa pelo mágico Poço de Partimcundum, onde todos os desejos se realizam, o Bosque das Alfaces e a Toca do Leão.

*Com informações da assessoria

