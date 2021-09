Exposição conta história do AM com Leis e Decretos do Diário Oficial

Legislações e outros atos oficiais importantes para o desenrolar da nossa história estão estampados na exposição | Foto: Winnetou Almeida

MANAUS (AM)- O Governo do Amazonas e a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) apresentam à população amazonense a exposição “Faces da Nossa História”.

A exposição é uma mostra comemorativa aos 129 anos da autarquia e 128 anos do Diário Oficial Eletrônico do Estado do Amazonas (DOE).

A mostra fica aberta ao público a partir desta sexta-feira (1º) nos shoppings de Manaus e segue até 15 de novembro.

A exposição, que conta a história do Amazonas por meio de leis, decretos e outros atos oficiais publicados ao longo dos quase 130 anos de existência do DOE, tem o objetivo de levar à população em forma de entretenimento um pouco da memória de fatos históricos, da cultura e da identidade amazonenses.







São 18 expositores com diferentes temáticas que reúnem elementos visuais e símbolos locais da arte e cultura, da natureza e turismo, da indústria e economia, educação e ciência, povos tradicionais, crenças e religiosidade, entre outros, bem como tombamentos de prédios e monumentos e reconhecimentos de títulos de patrimônio cultural, a exemplo do Boi-Bumbá de Parintins, o sanduíche X-Caboquinho e as cachoeiras de Presidente Figueiredo.

Legislações e outros atos oficiais importantes para o desenrolar da nossa história estão estampados na exposição: como a inauguração do Teatro Amazonas em 1896, a implantação da Zona Franca em 1967, a visita do Papa João Paulo II ao Amazonas em 1980, o enfrentamento da pandemia da Covid-19, dentre outros.

A entrada é gratuita e a visitação segue as medidas de segurança contra a Covid-19. Mais informações podem ser acessadas no site da imprensaoficial.am.gov.br

Aniversários IOA e DOE

Seja publicando leis e decretos ou imprimindo e editorando impressos gráficos, a Imprensa Oficial do Amazonas e o Diário Oficial do Amazonas são testemunhas há quase 130 anos de importantes pontos da história do País e do Estado, passando por mudanças significativas e acompanhando a evolução das tecnologias e a modernização de processos e atividades.

Em 2021, a IOA completa 129 anos e o DOE 128 anos. Hoje, como uma autarquia do Poder Executivo estadual, possui atribuições que vão além do seu objetivo inicial de dar publicidade aos atos legais e administrativos de governos.

Atualmente, além de um Diário Oficial 100% eletrônico e virtual, a Imprensa Oficial ampliou suas competências para se tornar a “gráfica oficial” e a “editora oficial” do Estado, prestando serviços gráficos e editoriais a órgãos estaduais, bem como também passou a gerir a “informação oficial” do Amazonas por meio do Centro de Documentação e Memória (CDM) com seus acervos institucionais e por meio da plataforma “Legisla.AM”, que reúne num só lugar as leis estaduais publicadas do DOE.

Exposição “Faces da Nossa História”

- 1º a 11 de outubro: Manauara Shopping (Piso Castanheiras), av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis, segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h;



- 12 a 31 de outubro: Millennium Shopping, av. Djalma Batista, 1661 – Chapada, segunda a sábado, das 9h às 21h, e domingos e feriados, 12h às 18h;



- 1º a 15 de novembro: Shopping Grande Circular (Piso L3), av. Autaz Mirim, 6100 - São José, segunda a sábado, das 9h às 21h, e domingos e feriados, 14h às 20h;

