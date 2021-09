Oficinas on-line de técnicas de violão e vídeo dança abrem inscrições

Para se inscrever, basta preencher o formulário on-line com nome completo, idade, telefone e e-mail | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Em mais uma etapa do projeto Liceu On-line, serão oferecidas oficinas de técnicas de violão para a mão direita, e gravação e edição de vídeo dança.

Os links para as inscrições ficarão disponíveis às 8h, desta sexta-feira (1º), neste link: https://linktr.ee/liceudoam .

As atividades são realizadas pelo Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro , administrado pelo Governo do Amazonas. As oficinas serão ministradas por Robert Ruan, produtor e compositor, e Vanderlan Santos, arte educador e coreógrafo em dança cênica.

Para se inscrever, basta preencher o formulário on-line com nome completo, idade, telefone e e-mail. Nas aulas, os instrutores usam ferramentas como o Google Meet e grupos no WhatsApp, para uma melhor comunicação entre alunos e professores.

Oficinas

A oficina de técnicas de violão para a mão direita tem como objetivo desenvolver a percepção musical junto ao conhecimento histórico e interpretativo, além do senso crítico musical. As aulas serão realizadas das 18h30 às 20h30, nos dias 18, 20, 22, 25, 27 e 29 de outubro. A oficina é para alunos a partir de 16 anos.

Já a oficina de técnicas de gravação e edição de vídeo dança mostrará as características desse produto híbrido, realizado entre o audiovisual e a dança.

O horário será das 14h30 às 16h, nos dias 18, 20, 22, 25, 27, 29 de outubro, e 3 e 5 de novembro. A faixa etária é a partir de 13 anos.

