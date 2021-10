'Boi Manaus 2021' é confirmado para aniversário de Manaus

MANAUS (AM) - O Boi Manaus, uma das mais tradicionais festas de Manaus, voltará a fazer parte dos festejos em comemoração ao aniversário da capital amazonense. O evento foi confirmado nesta quinta-feira (30) após reunião realizada no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro de Manaus.

O prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu junto os artistas de toadas da cidade. Devido à situação pandêmica, o evento acontecerá de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Manaus e da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), além da presença de um público reduzido, que ainda terá o quantitativo definido.

“A Prefeitura de Manaus entende a importância do folclore e dos eventos culturais da nossa cidade. Fui criado em um bairro, o Morro da Liberdade, que respira folclore. Ia a pé para a “bola” da Suframa para ver o festival folclórico de Manaus. Então, acredito que devemos valorizar a realização dessas festas. Com toda certeza, vamos realizar os festejos em comemoração ao aniversário de Manaus, no dia 24, e o Boi Manaus fará parte. Porém, devemos lembrar que o mundo está enfrentando uma pandemia e temos que tomar todos os cuidados básicos de saúde”, enfatizou o prefeito.

