Museu da Cidade de Manaus recebe iluminação para o “Outubro Rosa”

MANAUS (AM)- Abre oficialmente, nesta sexta-feira (1º), às 18h, as atividades municipais do “Outubro Rosa”, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama e de colo do útero.

O evento de abertura, realizado em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer no Amazonas (RFCC-AM), Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam) e Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), será no Paço da Liberdade, em frente ao Museu da Cidade de Manaus, que ganhará iluminação rosa simultaneamente a outros prédios públicos da capital.

A programação seguirá com a apresentação das cantoras Fátima Silva, Márcia Siqueira e da Guerreiras Batuqueiras.

Estão envolvidas nas atividades municipais do “Outubro Rosa” as secretarias de Saúde (Semsa), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Fundo Manaus Solidária (FMS) e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Ao longo do mês, serão intensificadas, nas unidades, as ações de conscientização e prevenção aos dois tipos de câncer, por meio da realização de exames, vacinação contra o HPV para meninas e meninos, além de estratégias de educação em saúde. As mais de 200 unidades da rede municipal estarão envolvidas na campanha.

O “Outubro Rosa” conta com a participação da Sociedade Brasileira de Mastologia Seccional Amazonas (SBM-AM) e o apoio da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc).

