Projeto Descobrindo Talentos realiza show em Manaus

MANAUS (AM)- O projeto Descobrindo Descobrindo Talentos realiza um show de encerramento do projeto no teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos inocentes, no próximo dia 15 de outubro, às 19h.

O projeto desenvolveu oficinas com jovens músicos amadores de duas comunidades periféricas da capital amazonense.

O show contará com as apresentações dos jovens que participaram das oficinas. Foram realizadas duas experiências: na comunidade 23 de Setembro e na Escola de tempo Integral Maria de Lourdes Rodrigues Arruda, no Alvorada 2, zona Centro – Oeste.

A iniciativa foi idealizada pela banda Jacintas, uma banda de música autoral instrumental formada em 2019 em Manaus. A banda é composta pelos músicos Alfredo Jatobá (flautas), Moisés Ferreira (guitarra e violão), Thaissa Sobreiro (percussão) e Jeorgio Claudino (contrabaixo).

O repertório inclui músicas autorais da banda, músicas de compositores da região Norte, entre outras escolhidas pelos participantes.

O acesso é gratuito mediante inscrição pelo Portal da Cultura da SEC e apresentação da carteira de vacinação. Uso obrigatório de máscaras.

Este projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa- 2020/ Lei Aldir Blanc- Prêmio Feliciano Lana do governo do Estado do Amazonas,c om apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria especial da cultura e Fundo Nacional de Cultura.

