Novo Museu Do Ipiranga será entregue em 2022

O Novo Museu do Ipiranga é uma obra fomentada pelo Governo Federal | Foto: Helio Nobre

O Governo Federal iniciou contagem regressiva para as comemorações do Bicentenário da Independência. Entre as comemorações está a entrega do Novo Museu do Ipiranga, localizado no Parque da Independência em São Paulo.

O Novo Museu do Ipiranga é uma obra fomentada pelo Governo Federal com mais de R$ 84 milhões de captados e R$ 76 milhões autorizados a captar no total de R$ 160 milhões, em parceria com a iniciativa privada.

Para o Secretário Especial da Cultura, Mario Frias, o investimento na restauração do Novo Museu do Ipiranga significa um resgate do imaginário público de todos os grandes heróis da nossa independência.

“A comemoração do Bicentenário é um evento de todos os brasileiros, e iremos levá-la para cada um de vocês. Vamos celebrar em alto nível essa data tão importante para nossa nação”, disse.

O Novo Museu do Ipiranga tem como objetivo a restauração e modernização completa do museu, visando a sua reabertura para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, em 2022.





A obra já avançou em mais de 70% sendo mais uma entrega do governo federal para as comemorações do Bicentenário da Independência.

*Com informações Ascom/Secult

Leia mais:

Após reabertura, espaços culturais são visitados por manauaras