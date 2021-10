Turma da Mônica lança livro com história do Festival de Parintins

Depois de conhecer pontos turísticos no primeiro livro e comidas típicas de diferentes estados no segundo, chegou a vez de se jogar nas festas populares brasileiras | Foto: Reprodução

O terceiro livro da coleção "Turma da Mônica pelo Brasil" chegam a Parintins, no Amazonas , para contar histórias sobre o maior Festival Folclórico do Brasil.

"Turma da Mônica pelo Brasil - Festas Populares" reforça a importância da cultura e tradições brasileiras para as crianças que, além de conhecerem mais sobre as cidades e suas festas, ainda se deparam durante a leitura com uma brincadeira de encontrar a turma da Mônica em meio a multidão.

Depois de conhecer pontos turísticos no primeiro livro e comidas típicas de diferentes estados no segundo, chegou a vez de se jogar nas festas populares brasileiras.

No terceiro livro da coleção Turma da Mônica pelo Brasil, o pequeno protagonista continuará a viagem de balão com a turminha e dessa vez, vai dançar, desfilar e conhecer as curiosidades das maiores festas do país.

Durante essa incrível viagem, eles conhecem o Festival de Parintins, no Amazonas; Festa do Divino, no Tocantins; Festa da Farroupilha, no Rio Grande do Sul; Festa do Bumba meu Boi, no Piauí; Festa de São João, em Pernambuco; o Carnaval do Rio de Janeiro e a Festa da Cavalhada, no Mato Grosso.

Enquanto o leitor aprende sobre as curiosidades de cada uma das festas e suas origens, o livro ainda traz novamente a brincadeira de encontrar os personagens da Turma da Mônica em meio à multidão, fazendo com que a criança interaja com a narrativa.

Para as crianças de 6 a 8 anos, o livro estimula o aprendizado sobre as celebrações populares como um aspecto cultural das cinco regiões do país, colocando a criança em contato os principais costumes e características de cada uma dessas festas típicas. Além disso, a ilustração rica em detalhes estimula brincadeiras visuais que tornam a leitura lúdica e divertida.

Já para a faixa etária de 9 a 12 anos, o livro aborda as celebrações populares de cidades das cinco regiões do país. Por meio da narrativa, a criança conhece as características de cada uma delas e reflete sobre como as festas são um aspecto da diversidade cultural do país. Ao mesmo tempo, o leitor se diverte com as brincadeiras visuais na ilustração rica em detalhes.

