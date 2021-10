Casarão de Ideias tem Título de Utilidade Pública aprovado pela CMM

O PL foi aprovado por unanimidade em segunda discussão | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Nesta segunda-feira (4), a Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou o Projeto de Lei (PL) n. 325/2020, de autoria do vereador Fransuá (PV), que concede o Título de Utilidade Pública ao espaço cultural Casarão de Ideias .

O PL foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, e seguirá para a sanção do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

De acordo com o vereador Fransuá, o Casarão de Ideias tem fomentado, ao longo de seus 11 anos de fundação, inúmeras atividades artísticas que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento e fomento da cultura na cidade.

" Depois da visita do fundador do local ao meu gabinete, pude conhecer os projetos que foram executados ao longo desses anos, e a importância cultural para a nossa cidade. Assim, resolvi fazer uma visita ao Casarão e constatei a importância dos projetos que estão sendo executados naquele local " Fransuá (PV), vereador

A notícia foi recebida com muito entusiasmo pelo diretor do Casarão de Ideias, João Fernandes. “Saber que o PL do vereador Fransuá foi aprovado por unanimidade, mostra o trabalho que estamos desenvolvendo na nossa cidade há mais de uma década é respeitado e reconhecido. Esse título não é apenas do Casarão, mas também de todos aqueles que vivem e respeitam a cultura do nosso Amazonas”, declarou.

Localizado na Rua Barroso, no Centro de Manaus, o Casarão tem um espaço físico amplamente utilizado para ações transitórias. Ensaios de grupos, exibições de fotografia, concertos, debates, reuniões, oficinas e espetáculos de teatro e dança são algumas dessas ocupações.

Além disso, o próprio Casarão promove atividades e possui diversos projetos que atuam e agregam ações sociais, culturais, empreendedoras e de inovação. Destaque, ainda, para o Cine Casarão, ambiente dedicado à Sétima Arte com exibições semanais de filmes alternativos.

Agora, a votação será publicada no Diário Oficial do Legislativo Municipal (E-Dolm) e o projeto será encaminhado ao prefeito David Almeida.

*Com informações da assessoria

