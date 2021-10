Público prestigia 1º Festival de Circo do Amazonas

Para participar das apresentações e oficinas, o público deve apresentar uma carteira de vacinação com duas doses, ou dentro do intervalo para a aplicação da segunda dose | Foto: Márcio James

MANAUS (AM)- O público amazonense prestigia o melhor do circo no 1º Festival de Circo do Amazonas, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Nesta segunda-feira (4), artistas do Amazon Master Circus, localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Centro-Sul, se apresentaram para uma plateia de estudantes. Foi a primeira apresentação realizada nos circos de Manaus pela programação do evento, que vai até o dia 7 de outubro.

Com números de palhaçaria, malabares, equilibrismo, tecido acrobático, os artistas encantaram os mais de 50 alunos da Escola Estadual Santana, do bairro Aleixo.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, afirmou que um dos objetivos é incentivar o público a conhecer a arte circense.

" Saber que muitos jovens estão conhecendo pela primeira vez o que é uma apresentação do circo, cumpre uma das nossas missões deste festival, que é perpetuar e comemorar como artes circenses com o público " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

O administrador do Amazonas Mestre Circo, Leomar Galvão, afirma que o circo, uma decorrência da família de seu pai, está em atividade no Amazonas há cerca de 20 anos, dois apenas na capital.

“Em todo o meu tempo de circo nunca vi um festival para a categoria, ou o circo ser reconhecido dessa forma. O benefício é tanto para nós artistas, que nos sentimos valorizados, como para o público, que tem mais um atrativo na programação cultural da cidade ”.

Um dos mais aplaudidos no palco, o malabarista Ralf Júnior, que atua no circo há 27 anos, ressaltou que o festival é uma grande oportunidade para os artistas circenses.

“Já participei de alguns festivais do circo no sul e sudeste do país, mas aqui é uma primeira vez. É uma grande chance para mostrarmos nosso trabalho ao público, e também de atrair esse público aos circos.

Nesta terça-feira (5), a partir das 9h, o Festival de Circo do Amazonas continua a programação, desta vez no Ramito Circo, localizado no estacionamento do Shopping Via Norte, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, zona norte. O espetáculo será da Associação dos Artistas Circenses.

Os artistas encantaram os mais de 50 alunos da Escola Estadual Santana | Foto: Márcio James

Para participar das apresentações e oficinas, o público deve apresentar uma carteira de vacinação com duas doses, ou dentro do intervalo para a aplicação da segunda dose. Os locais também permitirão a entrada de até 75% da capacidade do espaço, conforme decreto do Governo do Amazonas.

Confira a restante da programação:

Apresentações

Terça-feira (5), das 9h às 11h

O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses

Local: Ramito Circo, sem estacionamento do Shopping Via Norte, avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

Quarta-feira (6), das 9h às 11h

O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses

Local: Ramito Circo

Quinta-feira (7) - Das 9h às 11h

O quê: Artistas do Circo Ramito

Local: Ramito Circo

20h

O quê: Encerramento com o grupo Cacompanhia

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Necessário agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br )

