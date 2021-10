Cine Casarão exibe “A Chorona”, “O Pergaminho Vermelho” e “Los Lobos”

A sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Nesta semana, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, terá três estreias: "A Chorona – É Impossível Fugir do Passado", "O Pergaminho Vermelho" e "Los Lobos".

Com direção de Samuel Kishi, "Los Lobos" acompanha Max e Leo, dois irmãos de 8 e 5 anos, que acabaram de imigrar para os Estados Unidos com sua mãe, Lúcia, em busca de uma vida melhor.

Constantemente deixados sozinhos enquanto a mãe trabalha, os meninos criam um universo imaginário à sua espera na expectativa de um dia realizar o sonho de visitar a Disney. Com estreia na quinta-feira (7), o filme será exibido às 16h30, e reexibido na sexta-feira (8), às 17h30.



Já em "A Chorona – É Impossível Fugir do Passado", Alma e seus filhos são assassinados no conflito armado da Guatemala. Trinta anos depois, é instaurado um processo criminal contra Enrique, um general aposentado que supervisionou o genocídio. Mas ele é absolvido por meio de um julgamento e o espírito de "La Llorona" é desencadeado para vagar pelo mundo como uma alma perdida entre os vivos.

À noite, Enrique começa a ouvi-la lamentar. Sua esposa e filha acreditam que ele está tendo crises de demência relacionadas ao Alzheimer. Mal poderiam suspeitar que sua nova governanta, Alma, está lá para cumprir a vingança que o julgamento não foi capaz de fazer. O filme, de Jayro Bustamante, também estreia na quinta, às 18h30, e terá reexibição no domingo (10), às 18h30.

A terceira estreia da semana ocorre no sábado (9), às 17h30, e é a animação "O Pergaminho Vermelho" de Nelson Botter Jr. Nina é uma menina comum de 13 anos, cheia de conflitos pessoais. Certo dia, é transportada para o universo fantástico de Telurian. Neste mundo misterioso e análogo à Terra, habitado por diversas criaturas fantásticas, ela terá de superar diversos desafios em busca de um misterioso artefato para voltar ao seu lar. O filme será reexibido no domingo, às 16h30.

Programação

Também na programação do Cine Casarão, o público poderá acompanhar as reexibições de "DNA" (sexta, às 15h30), "A Última Floresta" (sexta, 19h30), "Meu Fim, Seu Começo" (sábado, 15h3) e "Suk Suk – Um Amor Em Segredo" (sexta, 19h30).

Ainda nesta quarta-feira (6), o Cine Casarão retorna com o projeto "Quarta dos Clássicos", com entrada gratuita e a exibição de filmes que fizeram história no cinema mundial.



Nesta semana, serão apresentados "Gigi", dirigido por Vincente Minnelli e tendo Leslie Caron no elenco, às 16h30; e ‘Gênio Indomável’, de Gus Van Sant com Matt Damon, Ben Affleck e Robin Williams no elenco, às 18h30.

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

Os ingressos para as sessões podem ser adquiridos antecipadamente no perfil do espaço cultural, no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

*Com informações da assessoria

