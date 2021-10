Parque do Mindu recebe “Mundo Mágico da Infância” neste sábado (9)

O evento começa às 8h e segue até as 11h | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- A terceira edição do "Manhã Cultural'" realizada pela editora Valer , neste mês de outubro, homenageará as crianças, com o tema "Mundo Mágico da Infância", no Parque do Mindu, neste sábado (9).

A programação contará com diversão, brincadeiras, contação de histórias, espetáculos teatrais, guloseimas e muitos livros.

O evento começa às 8h e segue até as 11h. A Valer mantém o desconto de 50% dos livros e um café da manhã para quem comprar qualquer exemplar.

De acordo com a diretora de eventos da Valer, Marília Maciel, o projeto já faz história em Manaus e nada melhor do que incentivar o hábito da leitura, para crianças.

" A Valer sempre buscou movimentar o meio cultural e acadêmico do Amazonas, por exemplo, com o Flifloresta, as Quartas-literárias, os lançamentos de sábado na antiga livraria. E, agora, temos o 'Manhã'. Nós sempre acreditamos que esses eventos são de grande incentivo, para todos os que amam os livros, inclusive as criança " Marília Maciel, diretora de eventos da Valer

Além da apresentação das obras mais recentes, voltadas ao público infantil, e da participação dos autores, também haverá contação de histórias, com o programa "Mania de Ler", da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que falará sobre algumas obras selecionadas da Valer e a confecção de uma fanzine; e brincadeiras, pinturas, pula-pula, perna de pau, doces e muito mais.

Durante o evento, serão apresentados cinco espetáculos teatrais, baseados nos livros "O Príncipe Soberbo", de Zemaria Pinto; "A Borboleta Amarela", de Elson Farias; "A Faca e a Vaca", de José Almerindo; "O segredo da Velha", de Leyla Leong; e "Lili e os passarinhos", de Suely Barros. Os artistas da empresa Cle Cle Eventos encenarão as peças.

Homenagem a Ana Peixoto

A escritora Ana Peixoto, que morreu no ano passado, vítima da Covid-19, será homenageada no evento. No local, haverá o espaço chamado "Cantinho da Ana", para o qual o professor Valter Cordeiro, que é o curador da memória literária da escritora, levará as obras e o legado de Ana.

Ana era formada em Filosofia, pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e, como professora, já aposentada, passou a se dedicar ainda mais à contação de histórias para crianças, em instituições e escolas.

Com conteúdo voltado para o público infanto-juvenil, a temática regional sempre foi a marca da obra de Ana. Entre os livros publicados, estão: Histórias de bichos da Amazônia, Os animais do meu quintal e As frutas do meu quintal.

Venda de livros e café da manhã

Os livros da editora Valer estarão todos com 50% de desconto. Ao final da apresentação dos autores desta Manhã Cultural, será realizada uma sessão de autógrafos. Quem comprar qualquer exemplar, ganhará uma pulseira no ato da compra, para se deliciar com o café da manhã.

A editora Valer conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que cedeu o espaço do Parque do Mindu para a realização do evento.

A Valer ressalta, ainda, a importância de seguir as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante o encontro, como o uso de máscara, distanciamento e álcool 70%.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Concurso de produção textual premia alunos vencedores em Manaus

Seap recebe doações de livros religiosos