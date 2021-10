Professora do AM ingressa na Academia de Letras e Cultura da Amazônia

Nitokry foi convidada a fazer parte da Academia de Letras | Foto: Divulgação/Raphael Alves

MANAUS (AM)- A professora de Língua Inglesa, Nitokry Leveau, ingressou na Academia de Letras e Cultura da Amazônia (Alcama).

A obra “Te esperei, desde menina” levou a professora de Língua Inglesa a alcançar o ingresso. A docente é professora da Escola Estadual Francisca de Paula de Jesus, na zona Norte de Manaus, onde leciona para estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, e escreveu um livro autobiográfico no início da quarentena.

A autora conta que o título é para instigar os leitores a descobrirem o que a protagonista da obra – também chamada Nitokry – esperava e, com o desenrolar da história, deixá-los cada vez mais envolvidos com o enredo.

" Aos 3 anos de idade, a Nitokry já sente uma imensa saudade e quer reencontrar de qualquer maneira a pessoa com quem ela passou bons momentos da infância. Foi doloroso demais para uma criança conviver com uma imensa interrogação que perdurou por todas as fases de sua vida e que, desde muito cedo, aprendeu a lidar com os sentimentos de ansiedades, angústias, rejeições e tentar entender o motivo que levou essa pessoa educada, amável e prestativa ausentar-se assim " Nitokry Leveau, professora

A obra foi lançada em março deste ano e está disponível para venda com a própria autora e em sites de vendas de livros. Depois da publicação, Nitokry foi convidada a fazer parte da Academia de Letras.

“É uma honra muito grande, pois nunca pensei em minha vida em receber tal convite. Quando pensei em escrever o livro foi para a realização de um sonho antigo. Nunca pensei que esta obra pudesse alçar voos tão longínquos e convites inesperados. Foi algo muito emocionante porque é um reconhecimento de todo um esforço”, afirma a autora.

