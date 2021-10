Cultura do AM lança programação especial do mês das crianças; veja

Além de Manaus, a programação se estende aos municípios de Presidente Figueiredo, Parintins e Envira | Foto: Divulgação

MANAUS(AM) - A partir desta quarta-feira (6), o público infantil ganha uma programação especial e gratuita em homenagem ao mês das crianças.

As atividades, realizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, começam com o musical “Loft”, com os alunos do curso de Teatro Musical do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no Teatro Amazonas , às 17h.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, além de Manaus, a programação se estende aos municípios de Presidente Figueiredo, Parintins e Envira.

Ele adianta que, na capital, as atividades vão acontecer em espaços como Palacete Provincial, Vila Olímpica, Central Técnica de Produção (CTP) e nos centros culturais Palácio Rio Negro e Povos da Amazônia, com a coordenação da equipe da Central de Arte e Educação da pasta.

" Todos os roteiros foram idealizados conforme os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19, e não podemos abrir mão dos cuidados necessários. Então todas as atividades, por ter um número reduzido de pessoas, devem ser agendadas. " Marcos Apolo Muniz, titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

" Entre as novidades desta edição está a visita na Central Técnica de Produção, para apresentar os bastidores dos festivais, os cenários e os figurinos " Marcos Apolo Muniz, titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

O gerente da Central de Arte e Educação, Ricardo Lopes, destaca que os pais também podem participar das brincadeiras com os filhos.

É o caso do “Brincando em Família na Vila”, que vai acontecer neste sábado (09/10), na Vila Olímpica, no Dom Pedro, numa parceria com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A inscrição é feita por meio do link ( https://bit.ly/2WMBObX ).

" Pais e filhos vão se divertir juntos, e os adultos ainda têm a oportunidade de participar de brincadeiras como queimada e barra-bandeira " Ricardo Lopes, Idealizador do projeto

No encerramento, no dia 24 de outubro, às 17h e 19h, os alunos do curso de Teatro Musical do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro voltam ao Teatro Amazonas, para o espetáculo “Quero Voltar a Sorrir”.

Na quinta-feira (7), o Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, recebe o público às 17h, para o lançamento da exposição “Infância Inesquecível”, com brinquedos e atrações dos anos 1970 a 1990.

A abertura vai contar ainda com Yago Reis e banda, com repertório de músicas infantis.

" São carrinhos, bonecas, bolas, pião, ioiô, mola maluca, barquinhos, peteca, bolinhas de gude, cubo mágico, além de jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, gibis, livros infantis e LPs de bandas e cantores que divertiram essa geração, para interagir nessa experiência fantástica. " Ricardo Lopes, gerente da Central de Arte e Educação

Para participar das visitas temáticas, é necessário agendamento pelo Portal da Cultura | Foto: Divulgação

Interior do AM

Entre os dias 13 e 16 de outubro, em Parintins, os alunos de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios do município vão participar do projeto “A Hora do Conto” e de sessões de cinema.

Em Envira, no sábado (9) e no domingo (10), vão acontecer apresentações dos estudantes de violão e flauta doce.

Já no dia 16, vai ser a vez de levar o projeto “Diversão e Arte nas Comunidades” para Presidente Figueiredo, uma parceria com a Prefeitura do Município e a Rede de bibliotecas comunitárias, com atividades como contações de histórias, brincadeiras e apresentações artísticas.

A programação conta ainda com visitas mediadas e oficinas nos espaços culturais. Nos dias 15 e 16 de outubro, das 9h às 11h, tem “Visita ao Palácio Encantado”, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, no Centro.

O primeiro dia vai ser fechado para crianças com deficiência, numa parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

No dia 24 de outubro, das 9h ao meio-dia, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, no Distrito Industrial, vai ser cenário para “A Grande Maloca Indígena”.



Para participar das visitas temáticas, é necessário agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e comprovante de vacinação na entrada dos equipamentos culturais, além do uso obrigatório de máscaras.

