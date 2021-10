Izabelle Ribeiro e Davi Lucas participam do Encontro de Tenores

Os cantores mirins participam do evento com grandes tenores brasileiros | Foto: Arthur Castro (Izabelle Ribeiro) / Divulgação (Davi Lucas)

MANAUS (AM)- O Encontro de Tenores do Brasil está presente no calendário cultural da cidade de Manaus.

A cada ano, grandes nomes da música erudita se unem para uma apresentação única, no Teatro Amazonas, tendo como idealizador e anfitrião o tenor amazonense, Miqueias William. Participam desta edição os cantores mirins que estiveram no The Voice Kids, Izabelle Ribeiro e Davi Lucas.

" Este ano queremos comemorar um grande evento. São 10 anos de Encontro de Tenores do Brasil e um ano muito delicado devido à pandemia. Queremos celebrar a música e será uma grande honra receber no palco essa nova geração de cantores que encantaram o Brasil no palco do The Voice Kids, Izabelle Ribeiro e Davi Lucas, certamente abrilhantarão ainda mais o nosso concerto " Miqueias William, idealizador e anfitrião

Amazonense, Izabelle Ribeiro só teve a oportunidade de conhecer o Teatro Amazonas este ano, quando iniciou o reality e fala sobre a emoção de poder estrear no palco do majestoso.

“Saber que eu vou cantar pela primeira vez no Teatro Amazonas, em um dos maiores eventos da música erudita do Amazonas, é um sentimento de realização e de muita felicidade, por ver que meu sonho de cantar no Teatro Amazonas está sendo realizado. Eu estou muito feliz”, disse emocionada Izabelle.

Davi Lucas é bem familiarizado com o Teatro Amazonas. Iniciou sua carreira musical no Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro (Laocs) e participou de eventos no palco do Teatro Amazonas.

" Para mim é um sonho realizado. Desde criancinha sempre quis cantar ópera, a primeira vez foi incrível, mas eu ficava só na coxia, dessa vez não, eu vou poder cantar ópera com a plateia e também com estes tenores incríveis do Brasil. O The Voice abriu muitas portas, inclusive esta " Davi Lucas, cantor

Este ano participarão os tenores Lucas Melo (Recife), Roney Calazans (Brasília), Wilken Silveira (Pará) e Marcello Vannucci (São Paulo), com as participações especiais da soprano amazonense Dhijana Nobre acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do premiado Maestro Luiz Fernando Malheiro e do Coral do Amazonas.

Desde agosto todos os eventos do Estado do Amazonas há a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação ou certificado com pelo menos a primeira dose da imunização contra a Covid-19, no momento de acessar o Teatro Amazonas, conforme estabelecido no decreto nº 44.442/2021.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas ou pela site da Bilheteria Digital ( https://www.bilheteriadigital.com/10-encontro-de-tenores-do-brasil-07-de-novembro ), mais informações: (92) 98626-8208.

*Com informações da assessoria

