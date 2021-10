“Videopoesias na Rua” estreia nesta sexta (8) em Manaus

Serão duas televisões passando diversos videopoemas simultaneamente | Foto: Ana Lustosa

MANAUS (AM)- Estreia nesta sexta-feira (8), a exposição de vídeo “Videopoesias na Rua” na Casa das Artes, localizada na rua José Clemente, Centro de Manaus.

O projeto tem como ideia central ampliar o alcance das poesias de Rafael Cesar e o encontro com diversos artistas visuais da cidade.

Serão duas televisões passando diversos videopoemas simultaneamente e que serão aglutinados quinzenalmente por direção/edição, e nessa primeira quinzena será dado destaque ao trabalho da fotógrafa e videomaker Ana Paula Lustosa.

Ana editou 10 videopoemas a partir dos textos de Rafael Cesar. Ela trabalhou com poemas desde o 1° livro até o mais recente lançado, o Corpo Cidade, passando ainda por poemas inéditos, como Máquina.

Ana Paula Lustosa editou 10 videopoemas a partir dos textos de Rafael Cesar | Foto: Ana Lustosa

Segundo Rafael, a exposição pretende chegar a um público maior e mais diverso, ocupando espaços urbanos que geralmente, e de forma errônea, não são compreendidos como propícios para o consumo de arte.

Além de promover um trabalho artístico coletivo, o que permite que o texto vire algo diferente; e incentivar a produção e consumo de vídeo arte, como vídeo poesia, vídeo mapping e vídeo dança.

" Acredito muito no trabalho coletivo, gosto de perder a autoria da criação. Deixa de ser um trabalho só meu, ou só do videomaker e se torna uma terceira coisa. Em geral, acaba por ser surpreendente, permitindo uma releitura mais rica do sentido/sentimento inicial do poema " Rafael Cesar, poeta

A exposição ocupa espaços urbanos | Foto: Teias Urbanas- Arquivo

Sobre

Teias Urbanas é um projeto de ocupação artística em Manaus. E tem por objetivo uma transformação de mão dupla: ao mesmo tempo transformar alguns lugares específicos da nossa cidade e também o olhar do cidadão manauara sobre sua própria cidade.

O projeto tem como ponto de partida a aproximação e mistura de linguagens artísticas, usando de literatura e ilustrações para compor as intervenções que irão tecer o dia a dia da cidade, junto com sua paisagem convencional.

A arte visual e a arte literária terão liberdade de expressão dialogando entre si apenas no sentimento que move cada um dos três artistas a pensar sobre a vivência urbana em Manaus, pelo ponto de vista de cada um deles. Ao final do processo de ocupação da cidade esses poemas e as ilustrações serão reunidas através da publicação de um livro.

O projeto Teias Urbanas foi contemplado pelo edital Conexões Culturais de 2017 da Manauscult.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Parque do Mindu recebe manhã literária com escritores renomados

Livro de poemas sobre pandemia vira minidocumentário no AM