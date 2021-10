Corpo de Dança do Amazonas “abre” Festival de Joinville

No palco, 21 bailarinos representaram uma tribo da etnia Tikuna | Foto: Michael Dantas/Cultura

MANAUS (AM)- O Corpo de Dança do Amazonas (CDA) abriu, na noite de quarta-feira (6), o 38º Festival de Dança de Joinville, com o espetáculo “TA – Sobre Ser Grande”.

A apresentação dá início a uma circulação nacional do Corpo Artístico do Estado, que, neste ano, ainda vai participar do “Festival Dança em Trânsito”, no Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia; e da abertura do “Festival de Dança Paralelo”, da Companhia de Dança Quasar, com transmissão ao vivo.

No palco, 21 bailarinos representaram uma tribo da etnia Tikuna para expressar o sentimento de ser do Norte. Segundo o diretor Mário Nascimento, o resultado causou impacto na plateia com mais de mil pessoas, com a qualidade técnica exibida nos movimentos.

" A receptividade do público e da crítica foi incrível, a companhia foi ovacionada. Estou muito feliz pelo trabalho que tem a participação de todos, na base do diálogo, o que torna tudo ainda mais rico para o grupo. Foi uma apresentação potente, com características do Norte, de Manaus, da Amazônia e com uma mensagem sobre a necessidade de preservação " Mário Nascimento, diretor

Para o secretário Marcos Apolo Muniz, a circulação do CDA mostra uma companhia comprometida e preparada após um longo período de isolamento social devido a pandemia de Covid-19.

" O espetáculo diz muito sobre o que os bailarinos viveram durante a pandemia, quando tiveram que se reinventar para se manter preparados. Hoje eles têm outra percepção do que representam, com um comportamento exemplar e profissional " Marcos Apolo, titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Para 2022 está prevista a estreia do espetáculo “Rios Voadores”, de Rosa Antuna.

Produção

O elenco do CDA conta com Adailton Santos, Ângela Duarte, Cléia Santos, Felipe Cassiano, Gabriela Lima, Helen Rojas, Ian Queiroz, Júlio Galúcio, Larissa Cavalcante, Liene Neves, Luan Cristian, Nonato Melo, Pammela Fernandes, Rodrigo Vieira, Rosi Rosa, Sumaia Farias, Talita Torres, Thaís Camilo, Valdo Malaq, Victor Venâncio, Wellington Alves. A direção artística é de Mário Nascimento.

A ficha técnica do grupo conta ainda com Branco Souza, assistente de direção e produção; Wallace Heldon, inspetor e assistente de produção; Paulo Chamone, assistente de coreografia e Maitre de Balé; Liene Neves, professora de condicionamento físico; Rosa Antuña, professora de Dança Contemporânea; e Jeyder Santos, técnico de iluminação cênica.

