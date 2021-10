Inscrições abertas para curso gratuito de como fazer podcasts

Além das professoras titulares, o curso terá participação de especialistas em voz | Foto: Alex Pazuello

MANAUS (AM)- A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, em parceria com o Podcast "As Amazonas" e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), oferecem o curso gratuito “Podcast : seu conteúdo para o mundo” para turmas do Norte e Nordeste do Brasil.

As aulas serão transmitidas a partir de Manaus e acontecem no próximo mês de novembro com duas turmas de 30 alunos cada.

O curso será ministrado pelas jornalistas Aruana Brianezi, Daniela Assayag e Liege Albuquerque, que desde julho deste ano apresentam semanalmente o podcast "As Amazonas".

No final do curso, a Embaixada dos EUA vai doar quatro smartphones para os quatro melhores alunos, dois de cada região. As inscrições vão de 06 a 24 de outubro no endereço: www.asamazonaspodcast.com.br/inscricoes

" Vamos dar prioridade a municípios onde não há veículos de imprensa, para buscar orientar na criação de um espaço de difusão de novas vozes, democratizando esses espaços de comunicação " Aruana Brianezi, jornalista

Além das professoras titulares, o curso terá participação de especialistas em voz, equipamentos de produção e outros podcasters do Brasil e dos EUA. As aulas serão on-line em formato síncrono (ao vivo), em plataforma que permite interação entre alunos e professoras.

O propósito do curso, que ocorrerá em quatro sábados, é treinar pessoas interessadas em contar histórias e notícias em um formato democrático e acessível, o podcast, que pode ajudar a diminuir os desertos de notícias existentes no Brasil.

" Produzimos um curso bem redondinho, usando toda nossa experiência em apuração, checagem, uso da voz, construção de roteiro e script para dar munição a quem quiser contar sua história, de sua comunidade, como notícia ou como memória " Daniela Assayag, jornalista

Ao fim do curso, os programas produzidos pelos alunos com orientação das três jornalistas serão ancorados em um site indexador de podcasts chamado Vozes da Amazônia, que terá uma aba para a região Nordeste.

O endereço vai reunir, também, links de podcasts independentes das duas regiões, funcionando como uma espécie de catálogo das produções locais.

Para Liege Albuquerque, é necessário haver um equilíbrio em vozes regionais, abrindo-se espaço democrático que o podcast cria para a difusão de fatos, casos e opiniões de todos os lugares com o mínimo de estrutura possível: um smartphone, um bom script e uma voz disposta a contar histórias.

“Precisamos estimular as vozes regionais, fortalecer e abrir espaço a pontos de vista, a histórias e narrativas únicas e originais pelo Brasil afora, seja de jornalistas formados, em formação ou membros de comunidades”, destaca.

As inscrições para o curso “Podcast: seu conteúdo para o mundo” serão on-line, no endereço www.asamazonaspodcast.com.br/inscricoes . O formulário estará disponível do dia 6 a 24 de outubro.

O curso terá 16 horas de duração para cada região, aos sábados pela manhã e à tarde, em novembro, além de mentoria individual para cada um dos participantes com as instrutoras ao longo do mês.

