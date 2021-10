Teatro Amazonas é cenário de memórias para amazonenses e turistas

O Teatro Amazonas já foi palco de muitas histórias | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O Teatro Amazonas em Manaus, não é apenas o templo da arte para os amazonenses, mas também o cenário para muitas histórias de vida. Com a sua beleza e imponência, desde a inauguração, em dezembro de 1896, já foi palco para inúmeros espetáculos. Mas o local é também cenário de momentos especiais para moradores e turistas, que escolhem o patrimônio cultural como parte de memórias, eternizadas em fotografias ou vídeos.

Em comemoração aos 125 anos do Teatro Amazonas , para homenagear o importante espaço, o EM TEMPO produziu uma série de reportagens sobre a história do Teatro, como pano de fundo da vida dos amazonenses.

Geny Vasconcelos, de 24 anos, recém-formada em administração, escolheu o Teatro Amazonas como palco para sua sessão de fotos.

Geny se sentiu como se fizesse parte de um espetáculo | Foto: Arquivo pessoal

" A escolha foi movida pelo sonho de viver a tradição de ter fotos no interior do Teatro Amazonas. É comum que muitos cursos da UEA fotografem no interior do Teatro e, apesar das circunstâncias pandêmicas tornarem a logística mais difícil, minha turma não abriu mão desse sonho. " Geny Vasconcelos, Administradora

A administradora conta que, vestida com um vestido azul de festa, teve a sensação de que se apresentaria no palco centenário. com um sentimento de voltar no tempo, por conta da arquitetura do lugar.

"Quando entrei pelo palco usando um vestido de festa tive a sensação de que iria me apresentar ali. Além disso, o sentimento de estar em um cenário histórico tão lindo, é surreal. Parecia que tinha voltado ao passado", revela o sentimento.

Ela destaca a beleza do espaço | Foto: Arquivo pessoal

Não era a primeira vez que Geny entrava no Teatro Amazonas. Em outras oportunidades, ela pôde viver a experiência de ser uma bailarina em um espetáculo de Natal, promovido pelo Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. A apresentação não foi nos palcos do ponto turístico, mas no Largo São Sebastião.

"A memória mais marcante que tenho é do dia em que tive a oportunidade de dançar ballet no espetáculo de Natal e observar o Teatro foi uma experiência ímpar", lembrou.



O Teatro Amazonas pelas lentes do fotógrafo

Filipe é fotógrafo e já registrou diversos ensaios fotográficos com o Teatro Amazonas ao fundo | Foto: Arquivo pessoal

O Teatro Amazonas também foi essencial para a construção do perfil profissional do fotógrafo Filipe Barreto, de 21 anos, que já registrou diversos momentos especiais por meio de suas lentes. Em sessões de fotos, aniversariantes ou casais, pediam para ter a arquitetura do teatro, com cenário de suas fotos.

Filipe, que também é estudante de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), conta que um dos momentos mais especiais que viveu no Teatro, foi em seu primeiro ensaio fotográfico.

O fotógrafo relembra que um dos momentos mais especiais que teve no local foi o seu primeiro ensaio fotográfico | Foto: Arquivo pessoal

"Meu primeiro ensaio remunerado foi lá. Então, tem um grande valor na minha carreira, além de boas lembranças. Pude desenvolver meu olhar fotográfico e técnicas na fotografia", relembrou emocionado.

O fotógrafo revela que ama quando as sessões de fotos são no cenário, pois cada vez ele tem a oportunidade de descobrir um novo ângulo para valorizar ainda mais o modelo na foto.

Em cada sessão ele encontra um ângulo diferente | Foto: Arquivo pessoal

" É tão vasta as possibilidade de fotos no Teatro, que todas as vezes que eu vou, descubro um novo ângulo ou espaço para fotos que valoriza o espaço, a arquitetura e o cliente dentro da foto. E nenhum fica igual ao outro, cada ensaio é único, isso se dá pela beleza e riqueza do ambiente. " Filipe Barreto, Fotógrafo

Por que o Teatro Amazonas?

“Os manauaras optam pela beleza do local, pela tradição e pela representatividade histórica e geográfica que ele traz”, define Geny.



Já o fotógrafo Filipe acredita que além da beleza do Teatro, o entorno do local também possui um encanto único que colabora com o cenário perfeito. Além disso, para ele, fotos em lugares históricos nunca saem de moda e o Teatro Amazonas é o lugar perfeito para isso.

“O Teatro Amazonas é de longe um dos pontos mais bonitos e atrativos da cidade. Não só o teatro em si como todo o seu entorno, o largo, a igreja, as pessoas e a cultura presente no ambiente. Fotografia retrô nunca sai de moda, e a área histórica da cidade é um dos principais locais para fazer um ensaio com temática vintage”

Presente em momentos importantes

Vivian aproveitou o cenário do Teatro Amazonas e revelou o sexo da sua filha, Malu | Foto: Reprodução

A apresentadora e influenciadora digital Vivian Amorim , aproveitou o chá revelação de sexo da sua bebê e usou o Teatro Amazonas como cenário de fundo. A manauara, que se declara apaixonada pela cidade faz questão de exaltar a cultura amazonense sempre que pode.

A festa ocorreu no terraço de um estabelecimento localizado ao lado da Igreja de São Sebastião. O local fica de frente para a Praça do Largo de São Sebastião e também o Teatro Amazonas como cenário. Malu, que está a caminho, é fruto do relacionamento da amazonense com o publicitário Leo Hirschmann. Durante o chá revelação, os dois estouraram um balão que relevou o sexo do bebê.

A amazonense ainda tentou usar o Teatro para revelar o sexo da bebê, mas não conseguiu autorização | Foto: Divulgação

Outra amazonense que aproveitou um momento importante para usar o Teatro Amazonas como fundo, foi a finalista do The Voice Kids, Izabelle Ribeiro, que fez uma sessão de fotos no local.

| Foto: divulgação

Na ocasião, a cantora mirim fez as fotos para destacar o Teatro Amazonas e chamar a atenção para a primeira vez que uma amazonense chegava a final do programa de talentos infantil . E como nada representa mais o Amazonas do que o ponto turístico, foi o cenário perfeito.

