Zoológico do Cigs tem entrada gratuita até terça-feira (12)

Manaus (AM) - Em comemoração ao Dia das Crianças, o zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) está oferecendo entrada gratuita até esta terça-feira (12). Localizado no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, o local abriga mais de 200 animais da fauna amazônica e seguirá todos os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara.

A gratuidade começou no último sábado (9) e será permitido o acesso de apenas 2 mil pessoas por dia. Segundo o Cigs, o local estará aberto para visitação das 9h às 17h.

No zoológico é possível visitar onça pintada, arara azul, gavião real, macaco prego e pantera negra, entre outros. O espaço é mantido e desenvolvido pelo Exército Brasileiro. No local é possível ter uma verdadeira aula de educação ambiental e conhecer os animais da fauna amazônica. O CIGS também possui uma exposição dedicada à história do.

A ilha dos macacos é outra atração preferida dos visitantes. O ambiente é lugar de grande beleza cênica, onde apresenta cinco ilhas com primatas da fauna amazônica; o recinto do sauim-de-coleira (espécie símbolo de Manaus) - que apresenta uma minifloresta.

Outro ambiente a ser visitado é o recinto dos jacarés com dois lagos artificiais. O local destinado a onças selvagens apresenta uma passarela de 76 metros, promovendo uma visão privilegiada dos recintos; além de outros diversos recintos especiais no ZOO.

Em dias normais, o valor do ingresso custa R$ 15. A entrada teve aumento desde o dia 4 de janeiro de 2020.

Os estudantes com documento comprobatório e para residentes do Amazonas o preço cai para metade: R$ 7,50. Crianças com até 12 anos, acompanhadas por adulto, e pessoas acima de 60 anos, assim como portadores de necessidades especiais continuam com a isenção do pagamento de ingresso.

