12 de outubro: veja espaços culturais que abrem no feriado em Manaus

O acesso será mediante agendamento no Portal da Cultura | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informa o horário de funcionamento dos equipamentos culturais no feriado do dia 12 de outubro.

O acesso será mediante agendamento no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 na entrada dos espaços. Confira!

Teatro Amazonas

A visitação acontecerá das 9h às 13h, com entrada gratuita para amazonenses (mediante documento que comprove a naturalidade) e venda de ingressos para demais visitantes.

Às 20h, abrirá com o espetáculo “Menina Miúda”, dentro da programação da 15ª edição do Festival de Teatro da Amazônia.

Na peça da Menina Miúda Produções, para tentar conquistar o coração de sua amada, o insistente Zé utiliza de suas aptidões e muita lábia para conquistar o coração de sua amada, sem poupar de uma boa imaginação, grandes promessas, presentes para lá de inusitados e até uma poesia bastante curiosa feita exclusivamente para Constância. Entrada gratuita e classificação indicativa livre.

| Foto: Michael Dantas

Centros Culturais

Os centros culturais Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro), Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546, Centro) também abrirão para visitação das 9h às 13h.

O Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, Distrito Industrial) não abrirá para visitação no feriado.

Museus e galeria

O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro) e o Museu do Seringal (zona rural de Manaus) funcionarão das 9h às 13h.

Já a Casa das Artes, no Largo de São Sebastião, funcionará das 15h às 20h. Não é necessário agendamento prévio para ir ao local, mas as visitas têm limite de até 20 pessoas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival de Teatro da Amazônia inicia em Manaus

Teatro Amazonas abre agendamento para espetáculos de outubro