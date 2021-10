Workshops e apresentações agitam Festival Break The Floor em Manaus

A programação do evento conta com workshops e apresentações prometem agitar a competição | Foto: Thiago Menezes

MANAUS (AM)- Nesta semana, de12 a 15 de outubro, acontece em Manaus a 4ª edição do Festival Break The Floor América Latina, um dos maiores eventos do hip hop.

A programação do evento conta com workshops e apresentações prometem agitar a competição. Devido à pandemia da Covid-19, os participantes precisam seguir as regras de prevenção, estabelecidas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

O primeiro workshop, marcado para o dia 12 de outubro, é realizado no Ideal Clube, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, zona Sul de Manaus, a partir das 14h. Convidados como Pedro Pereira, Beah, Miguel Campos e Bruno Athayde participarão deste primeiro momento.

A segunda rodada de workshop será no dia 13, a partir das 19h30, na Associação de Moradores do Conjunto Castanheiras 2, esquina com a rua da Penetração, bairro São José Operário, na zona Leste da capital. O BBoy Till “Fortaleza” estará presente no evento.

Duelos

Em 2021, o Festival Break The Floor América Latina terá duelos individuais e equipes formadas por quatro pessoas. Quem deseja participar do evento pode se inscrever gratuitamente pelo site da Flip Produções.

O primeiro confronto vai acontecer no dia 14 de outubro, no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus, às 15h.

A equipe que conquistar o primeiro lugar será premiada com R$ 4 mil, enquanto a equipe que ficar na segunda colocação vai levar RS 1 mil. Enquanto isso, o vencedor da disputa individual irá ganhar R$ 500.

A grande final irá acontecer no Teatro Amazonas, dia 15 de outubro, às 20h. Entretanto, para ter acesso ao maior palco da arte na Amazônia, é necessário preencher um formulário no site https://bit.ly/3mH7w30 .

O júri da final será formado pelos convidados Bboy Till, de Fortaleza, Bboy Roxo, de Manaus; e Bboy Pito, de Parintins. Vale ressaltar que os produtores culturais Anderson Mendonça e Felipe Garcia, da Flip Produções, vão dar suporte aos competidores do Festival Break The Floor.

A 4ª edição do Festival terá uma junção da cultura indígena com o hip hop. O pajé do Boi Garantido, Adriano Paketá, irá fazer a abertura do evento com um momento tribal montado pelo diretor cultural Jorge Kennedy.

Além do rubro pajé, o cantor Lorenzo Fortes e o DJ Insano, de São Paulo, estarão presentes na edição de 2021 do Festival Break The Floor América Latina. Quem não puder marcar presença, o evento será transmitido pelas redes sociais da Flip Produções.

