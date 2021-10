Chama Dance promove workshop de dança contemporânea em Manaus

Durante o Workshop, serão direcionadas para o público, duas palavras que vão edificar cada um sobre “dança e propósito” e, “dança e adoração” | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Chama Dance, ministério de dança da igreja Chama Church, realiza nesta terça-feira (12), feriado, um “Workshop de dança contemporânea, improvisação, danças urbanas e adereços cênicos”. O evento ocorre na sede da Chama Church, localizada na sede da igreja, na avenida Bispo Pedro Massa, Núcleo 5, Cidade Nova 2, ao lado da academia Live.



“O Chama Dance Experience surgiu por meio de um grande desejo de compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração e nos ensinado no decorrer desses anos atuando como ministros por meio da Dança”, destaca a líder do Chama Dance, Dina Brelaz.

Durante o Workshop, serão direcionadas para o público, duas palavras que vão edificar cada um sobre “dança e propósito” e, “dança e adoração”.

" Vai ser um dia de muito aprendizado, em que teremos aulas práticas de dança e mensagens totalmente direcionadas para pessoas que dançam nas igrejas. Queremos compartilhar com todos as nossas experiências na área da Dança Ministerial e oferecer um evento de alta qualidade” " Dina Brelaz, Líder do Chama Dance

O valor da inscrição é de apenas R$25 e dá direito de participar de tudo que terá no evento, de 14h até às 21h:

Workshops:

• Dança Contemporânea

• Adereços Cênicos

• Improvisação

• Danças urbanas

Além de duas palavras abençoadas:

• Descobrindo meu propósito por meio da Dança

• Restaurando o altar de adoração

As inscrições podem ser realizadas no endereço que está no Sympla (vagas limitadas): https://www.sympla.com.br/chama-dance-experience__1342405 . Mais informações no número: (92) 98235-1261 Dina.

