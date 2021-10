Cantor Flavio Venturinni faz show em Manaus no dia 22 deste mês

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dono de grandes hits que embalam muitas paixões e um dos maiores nomes da MPB, o cantor e compositor Flavio Venturinni se apresenta em Manaus, no Teatro Manauara, no próximo dia 22 de outubro, a partir das 20h.

O artista, que comemora 45 anos de carreira, trará ao show grandes sucessos como "Todo azul do mar" , "Noites com sol", entre tantos outros.

“Olá, amigos de Manaus! Eu sou Flávio Venturinni. No dia vinte e dois de outubro estarei com vocês no Teatro Manauara, mostrando o meu novo show solo que traz grandes sucessos da minha carreira. Além de músicas do meu novo CD, Paisagens Sonoras. Espero por vocês. Grande abraço”, disse Venturinni aos fãs de Manaus através de um vídeo postado em suas redes sociais.

A Apaulu Eventos, empresa organizadora, seguirá todos os protocolos de segurança. As cadeiras dos setores A e B custam R$ 100 e podem ser adquiridas através do site: https://baladapp.com.br/a/flavio-venturini-manaus-am-22-de-outubro-de-2021/2132

