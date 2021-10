Amazonas realiza 3ª Exposição de “Cocares Emoldurados”

A exposição começa nesta quinta-feira (14) e permanece no Shopping do Artesanato e Economia Solidária, por 20 dias | Foto: Divulgação/Setemp

MANAUS (AM)- Será exibido pela terceira vez a exposição “Cocares Emoldurados”, que reúne obras e peças do artista plástico e figurinista parintinense, Alessandro Oliveira.

A exposição é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), responsável pelo Shopping do Artesanato e Economia Solidária.

A exposição começa nesta quinta-feira (14) e permanece no Shopping do Artesanato e Economia Solidária, por 20 dias. Todas as peças estarão à venda.

A mostra está reunindo além dos cocares, outros elementos que compõem os traços indígenas feitos pelo artista, sem o Festival de Parintins e sem o Carnaval, a ideia de se reinventar foi para atender o mercado cultural devido à pandemia de Covid-19.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, a realização desse evento vai render bons resultados ao artista.

A Exposição de Cocares é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc | Foto: Divulgação/Setemp

" Estamos sempre à disposição e de portas abertas para receber todos os profissionais que dedicam suas vidas em fazer artes, através do artesanato. Temos certeza que esse evento será um sucesso, assim como nas edições anteriores " Neila Azrak, titular da Setemp

A Exposição de Cocares é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, auxílio cultural fomentado pelo governo federal e executado pelo estado. A proposta é pioneira na carreira do artista.

O Shopping do Artesanato e Economia Solidária fica localizado na Avenida Djalma Batista, 1018, Chapada, Galeria +, zona Centro-Sul de Manaus, funcionando de segunda a sábado, no horário das 10h às 17h.

