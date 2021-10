Parintins conta com programação cultural para aniversário de 169 anos

Na cartela de opções estão visitação nos espaços culturais, sessão de cinema, pintura artística, brincadeiras, exibição do projeto “A Hora do Conto” e shows musicais | Foto: Divulgação

PARINTINS (AM) - A ilha Tupinambarana celebra 169 anos nesta semana. Por isso, a cidade e Parintins contará com uma programação cultural.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realiza o projeto nesta sexta-feira (15). As atividades vão acontecer no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, com acesso gratuito e fazem parte da série de ações que o Estado programou em comemoração ao aniversário da cidade.

Wilson Lima estará em Parintins amanhã (15), por isso foram intensificadas as ações nas áreas social, de saúde, educação e setor primário, além de preparar novos investimentos em infraestrutura no município.

Segundo o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, a pasta vai oferecer atividades diversas, com participação dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins.



Na cartela de opções estão visitação nos espaços culturais, sessão de cinema, pintura artística, brincadeiras, exibição do projeto “A Hora do Conto” e shows musicais, além da cerimônia do Prêmio “Parintins 169 Anos – Um Olhar Panorâmico a partir do Liceu de Artes”.

" O Liceu já faz parte do cotidiano dos parintinenses, através das atividades em arte-educação, que são oferecidas para a população. Temos um papel social importante neste contexto e queremos celebrar juntos esse momento no município. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura

Programação

A ação começa às 8h, com visitação aos espaços culturais do Bumbódromo, como as Galerias de Artes Wandir Santos e Jair Mendes, Cineclube Odinéa Andrade, Biblioteca Fred Góes e Teatro de Bonecos e com o Memorial dos Bumbás Caprichoso e Garantido.

As visitas podem ser feitas também das 14h às 16h. Das 10h às 11h acontece a cerimônia do Prêmio “Parintins 169 Anos – Um Olhar Panorâmico a partir do Liceu de Artes”, no hall, para contemplar o primeiro e segundo lugar. Um painel temático de fotografia vai ser montado no espaço.

No Cineclube Odinéa Andrade, tem sessão de cinema, com filmes infantis, em dois horários, das 8h30 às 10h e das 15h às 16h30.

A partir das 16h40, na Arena do Bumbódromo, o público tem entre opções pintura artística e gincana durante uma hora.

O projeto “A Hora do Conto”, que traz a assinatura da equipe de Turismo e do curso de Teatro do Liceu de Parintins, vai ser apresentado em teatro de fantoches, com duas produções inéditas.

Veja a programação especial de aniversário do município | Foto: Reprodução

A iniciativa tem a proposta de contar ao público histórias e contos da literatura brasileira, em especial para crianças.

Das 10h às 10h30, a peça exibida no hall vai ser “Os Três Porquinhos e a Onça”, uma adaptação para a realidade amazônica.

Já a “A Lenda do Boitatá” é destaque no encerramento da programação, a partir das 18h, na Arena do Bumbódromo.

Na Escola Estadual de Tempo Integral Gláucio Gonçalves, das 8h às 10h e das 14h às 16h, tem acústico com Elder Reis e Joilton Sá.

Na Praça da Catedral Nossa Senhora do Carmo, a apresentação vai ficar por conta do Grupo Toada de Roda, com “Cantigas de Parintins”, enquanto o Grupo Ajuri apresenta show no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza.

