Teatro Amazonas inicia agendamentos para a segunda quinzena de outubro

Manaus (AM) - A programação do Teatro Amazonas para a segunda quinzena de outubro destaca os espetáculos dos Corpos Artísticos do Estado e apresentações dos grupos artísticos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

O agendamento para os eventos com entrada gratuita pode ser feito no site do Teatro Amazonas ( teatroamazonas.com.br ) e no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ), a partir das 14h desta sexta-feira (15).

Seguindo os protocolos, conforme o Decreto n° 44.581 do Governo do Amazonas, a capacidade máxima do salão de espetáculos é de 75%, com apresentação obrigatória do comprovante de vacinação.

O Teatro Amazonas também segue todas as medidas de segurança, como disponibilidade de estações de álcool gel em pontos estratégicos, aferição de temperatura na entrada e distanciamento no salão de espetáculos.

Sábado (16/10), às 18h

Abrindo a agenda da segunda quinzena, a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) e o Balé Folclórico do Amazonas se juntam para apresentar o espetáculo “É preciso saber Viver”.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o espetáculo visa comemorar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

O espetáculo conta também com diversos convidados e tem entrada gratuita mediante agendamento.

Domingo (17/10), às 10h, 15h e 19h

A 3ª Mostra Espatódea Trupe vai trazer para o palco do Teatro Amazonas suas tradicionais “Mostra de Repertório e de Teatro Infantil”, na comemoração de cinco anos da companhia, produtora e escola de artes cênicas, como símbolo de resistência e existência artística.

O espetáculo vai ter três sessões, de duas horas, cada. Os ingressos no valor de R$ 60 podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com).

Terça-feira (19/10), às 20h

A OCA sobe ao palco para apresentar o espetáculo “Brasileiras”, com ênfase em obras regionais, como toadas e uma homenagem a Sebastião Tapajós, por meio de uma obra de César Lima, entre outros destaques.

A entrada é gratuita, por meio de agendamento.

Quarta-feira (20/10), às 20h

Em comemoração à campanha de conscientização do Outubro Rosa, a banda The Marcianas apresenta o concerto “Teatro Amazonas, O Toque que Muda”, com repertório de grandes sucessos dos anos 1980 e 1990, como os da cantora Cyndi Lauper, Rita Lee, Queen e Aretha Franklin, entre outros.

A entrada é gratuita, por meio de agendamento.

Dia 21, quinta-feira, às 20h

A Amazonas Filarmônica apresenta o concerto “Schubert: Sinfonia 9 ‘A Grande’”, com regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. O repertório conta com a obra clássica do compositor austríaco Franz Schubert, a “Sinfonia n. 9 em dó maior, ‘A Grande’”, de 1826.

O espetáculo terá entrada gratuita mediante agendamento.

No receptivo, às 19h, o público confere a apresentação da Orquestra de Violinos do Amazonas, no hall do teatro.

Dia 23, sábado, às 16h e 19h

Com duas sessões no sábado, a Cia. de Teatro Metamorfose apresenta o espetáculo “Jardim Enfeitiçado”, que vai levar os espectadores a um reino distante e encantado, onde vive a princesa Sarah.

O que ela não sabe é que seu tio Jeribaldo e sua prima Jeneselda tramam um plano para impedir seu casamento com o príncipe Henry Caparruba.

Mas é no jardim do castelo que a bruxa Sibilunda vai surgir para mudar o rumo dessa história.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda no site Bilheteria Digital, por R$ 40.

Dia 24, domingo, às 11h

No domingo pela manhã, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta “Manaus, Mana, Maninha”, uma comemoração ao aniversário de 352 anos da cidade de Manaus.

O grupo vai apresentar uma trajetória pela diversidade da capital amazonense, desde seu povo hospitaleiro à sua beleza arquitetônica, trazendo uma síntese de elementos folclóricos, musicais, religiosos e culinários.

O espetáculo tem entrada gratuita, com duração de 40 minutos, por meio de agendamento.

Dia 24, domingo, às 17h e 19h

No domingo à tarde, o Grupo Experimental de Teatro, Camerata de Violões, Orquestra Jovem Claudio Santoro, Orquestra de Repertório Popular, Balé Jovem Claudio Santoro e os Corais Adulto, Infantil e Infanto-Juvenil se apresentam no Teatro Amazonas, com o musical do Dia das Crianças “Quero Voltar a Sorrir”.

A entrada é gratuita, com duas sessões (17h e 19h), por meio de agendamento. A apresentação faz uma viagem no tempo através da música em busca de resgatar os valores culturais da cidade sorriso chamada Manaus.

Dia 26, terça-feira, às 20h

A Ovam apresentará o concerto “TA – Sobre ser Grande”, em que ‘TA’ significa grande para os povos Tikuna, povo originário do Amazonas.

A apresentação faz homenagem a linguagens e significados dos Tikuna, sendo demonstrados por meio dos sons e músicas.

Dia 27, quarta-feira, às 20h

Com o espetáculo “Puracisawa – A grande festa da floresta”, Helen Veras apresenta um show folclórico, musical e cultural em comemoração aos 23 anos de carreira, no palco do Teatro Amazonas.

Com entrada gratuita, por meio de agendamento, o show conta com diversas participações especiais como Márcia Siqueira, Uendel Pinheiro, Klinger Araújo Jr., Mara Lima e Maílson Mendes, entre outros que também serão prestigiados

Dia 28, quinta-feira, às 20h

Para fechar a agenda de outubro, em comemoração ao lançamento de seu CD e DVD, o cantor e compositor Luso Neto comemora os 20 anos de carreira no Teatro Amazonas.

No repertório, o artista vai cantar músicas inéditas, além de sucessos que marcaram sua trajetória.

A entrada para “Luso 20 anos” custa R$ 50 para todos os lugares.

O ingresso pode ser adquirido no site da Bilheteria Digital.

Dias 30, sábado, às 20h; e 31, domingo, às 19h

A OCA apresenta, nos dias 30 (às 20h) e 31 de outubro (às 19h), o espetáculo musical “Surpresas de Terror”, em alusão ao Halloween.

A entrada é gratuita, por meio de agendamento.

