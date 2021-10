Como criar hábitos de leitura nas crianças e adolescentes

Seja em casa ou na escola, por meio da contação de histórias e, depois, da alfabetização infantil, a literatura estimula diferentes habilidades nas crianças | Foto: Reprodução

Os livros têm a capacidade de formar cidadãos ativos na organização de uma sociedade mais consciente e crítica. De acordo com especialistas, o hábito da leitura desde a infância é fundamental e as influência de pais e educadores nesse estágio é imprescindível.



A leitura é uma das ferramentas mais poderosas das quais dispomos para a interação com o ambiente e também para a nossa compreensão do mundo. De acordo com especialistas, é necessário que a criança se familiarize com os livros desde o seu primeiro ano de vida.

Seja em casa ou na escola, por meio da contação de histórias e, depois, da alfabetização infantil, a literatura estimula diferentes habilidades nas crianças. Os livros apoiam o desenvolvimento da linguagem, a ampliação de vocabulário, a criatividade e a descoberta do mundo imaginário.

Dessa maneira, a educação deve resgatar o repertório que toda história infantil oferece para apresentar às crianças as diferenças entre as culturas e as pessoas. Além disso, é possível ensiná-las a lidar com as questões de forma ética, e também ajudá-las a lidar com as emoções e os sentimentos durante seu desenvolvimento.

Os projetos de leitura na educação infantil têm um outro papel fundamental para a formação das crianças: o de criar pequenas e pequenos leitores, que vejam o momento de contato com os livros para além de uma obrigação. A literatura na educação infantil promove, justamente, o contato com uma forma mais lúdica. É uma maneira da criança expandir seu repertório imaginativo, encontrando nos livros verdadeiros amigos.

Incentivar a leitura na infância, portanto, tem o grande poder de mudar vidas e apresentar o mundo, criando uma realidade em que os livros se tornam mais do que aliados da educação em si.

A professora Andréia Batista conta que tem o hábito de ler desde criança e isso se deve à educação que recebeu da mãe, que também era professora. "Minha mãe gostava muito de livros e, na minha casa, sempre tivemos uma biblioteca. Lembro-me de muitos histórias que ela nos contava antes de dormir. Quando eu brigava com meu irmão, nosso castigo era ficar no quarto lendo um livro. O castigo só terminava quando terminávamos a leitura e tínhamos que contar a história para ela".

A professora diz que essa educação que recebeu da mãe foi fundamental para que se tornasse uma grande leitora. "Isso ajudou muito na minha vida profissional, pois tenho muita facilidade de escrever e já passei em vários concursos", diz.

Como incentivar a leitura

Crie uma rotina de leitura

* A leitura deve ser introduzida de forma natural no dia a dia das crianças, e não deve ser algo imposto. Mesmo em sala de aula. Para isso, leve em consideração o tempo de atenção que as crianças dedicam à leitura e respeite este limite.

* Conforme os pequenos e pequenas crescem, vá observando quais assuntos chamam mais a sua atenção. Permita que a criança leia para outras pessoas. Faça perguntas sobre o enredo e estimule conversas em torno da história lida. Faça do momento de leitura um momento prazeroso para adultos e crianças. Quando a literatura é vista como um momento de descontração e de diversão, criar o hábito de ler se torna menos desafiador e, certamente, muito mais prazeroso. Seja na escola ou em casa!

*Crie experiências divertidas. Leve as crianças para o pátio ou para perto das árvores, por exemplo. Deixe que elas escolham os livros que desejam ler e crie fichas de leitura, para serem preenchidas depois. Crie rodas de leitura e estimule a troca.

Quais os estágios da criança leitora ?

Durante o desenvolvimento infantil, além da idade, existem outros fatores que influenciam no estágio de leitura em que a criança se encontra: seu amadurecimento psíquico, afetivo e intelectual e seu conhecimento sobre os mecanismos de leitura. Tudo isso dirá se a criança se encaixa nas fases de pré-leitor, leitor iniciante, leitor em processo, leitor fluente ou leitor crítico.

Embora a faixa etária ainda seja o principal filtro para selecionar os livros mais adequados para as crianças, cada uma se desenvolve de uma maneira. Por isso, adaptações de conteúdo podem ser feitas para que cada criança possa ler o que for mais apropriado para sua idade e seu nível de leitura.

- De dez meses a dois anos

O ideal é que as histórias sejam rápidas e curtas, com gravuras simples e atrativas. Há livros feitos de pano, plástico e que vêm com fantoches, que são ideais para despertar a curiosidade dos mais novos.

- De dois a três anos

Os livros infantis devem conter histórias rápidas, com texto simples e poucos personagens. Além disso, é importante que o enredo possa ser contextualizado com a rotina da criança. É possível oferecer livros com fantoches, livros musicais e livros de histórias, que contribuem para aumentar o repertório de palavras conhecidas pela criança e ajudam a formar algumas noções básicas.

- De três a seis anos

Os livros devem conter histórias que proponham vivências que se consolidam nos ambientes familiar e escolar e devem apresentar várias imagens. Livros de dobradura e o uso de fantasias pelo contador da história são indicados para envolver ainda mais as crianças com a história contada.

Podemos, então, listar os principais benefícios de ler para crianças:



>Estreitamento de laços afetivos.

>Incentivo à imaginação e criatividade.

>Estímulo da empatia.

>Desenvolvimento da linguagem.

>Expansão do vocabulário.

>Facilidade na alfabetização.

>Maior compreensão de textos.

>Melhor desempenho escolar.

Pesquisa

Uma pesquisa realizada com 992 crianças e jovens de um a 15 anos pelo Colégio Positivo, em Santa Catarina e Paraná, revelou a lista dos livros que as crianças mais gostam – citados por elas mesmas e divididos por idade e sexo. O levantamento foi realizado em abril de 2021, e pode servir de base para presentear os pequenos.

O hábito da leitura estimula a neuroplasticidade, permitindo que as pessoas tenham capacidade mais rápida de aprendizado. Levando isso em consideração para a categoria infantil, a criança que tem o hábito da leitura melhora o vocabulário, a memória, a concentração nos estudos, a escrita, a interpretação de textos e os conhecimentos gerais, se saindo melhor não apenas nas disciplinas de linguagens, mas inclusive em ciências e matemática.

Ranking

Veja o ranking dos livros indicados pelas crianças:

Leituras indicadas | Foto: Divulgação

1 a 5 anos



1º – Princesas

2º – Os Três Porquinhos

Leituras indicadas | Foto: Divulgação

3º – Dinossauros



Leituras indicadas | Foto: Divulgação

4º – Chapeuzinho Vermelho



5º – Turma da Mônica

6º – João e o Pé de Feijão

5 a 7 anos

1º – A Vaca Fotógrafa

2º – Telefante sem fio

3º – Princesas

4º – Menina bonita do laço de fita

Leituras indcadas | Foto: Reprodução





5º – Turma da Mônica

6º – O Pequeno Príncipe

8 a 11 anos

Leituras indicadas | Foto: Divulgação

1º – Harry Potter

2º – Diário de um Banana



3º – A casa na árvore

4º – O Pequeno Príncipe

5º – Homem Cão

6º – Diário de uma garota nada popular

12 a 15 anos

1º – Harry Potter

2º – Diário de um Banana

3º – O Pequeno Príncipe

4º – Divergente

5º – Percy Jackson

6º – Diário de uma garota nada popular

