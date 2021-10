Curso de Teatro da UEA lança site “Caixa Cênica Virtual”

O projeto tem programação durante o mês de outubro e novembro | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O Curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio do projeto de extensão do Núcleo de Práticas Meditativas no Treinamento do Artista (NUPRAMTA), lançou nesta sexta-feira (15) o site "Caixa Cênica Virtual", para apresentar temporadas de obras audiovisuais exclusivas realizadas no período de isolamento social, e oferta oficinas artísticas gratuitas.

O projeto é coordenado pela artista e professora Vanja Poty e tem programação durante o mês de outubro e novembro. Além de apresentações das obras audiovisuais, o site realiza de oficinas gratuitas online , com vagas limitadas, que terão como público alvo professores, artistas e estudantes.

Entre os cursos oferecidos estão: "Treinamento contemplativo para o artista de cena na pandemia", ministrada por Vanja Poty; "Caderno-obra", por Daniely Peinado e "Práticas de usabilidade de edição de vídeo em dispositivos móveis'" por Denni Sales.

Para se inscrever basta acessar o site nupramta.art e preencher o formulário.

" A ideia do site surgiu com a pandemia, pois começamos a fazer muitos trabalhos virtuais e queríamos organizar tudo. Vimos muita gente fazendo teatro virtual e pensamos em uma plataforma que pudesse agregar esses trabalhos. Já as oficinas estão sendo preparadas com muito carinho, são baseadas nas pesquisas de cada um dos integrantes e como atuam no grupo " Vanja Poty, coordenadora e professora

As obras que irão compor essa temporada da Caixa Cênica Virtual serão "Vela"; "Apnéia: Ofélias"; "Rito de morte"; "A Bolha: rumo ao interior" e "AMORta", possuem temáticas interligadas entre performance, intervenção urbana, modo de criação na pandemia e as opressões vividas pelas mulheres em relacionamentos abusivos.

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana para projetos artísticos, culturais e de economia criativa e solidária, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC/AM), uma ação da lei Aldir Blanc, que prevê medidas de apoio financeiro ao setor cultural atingido pela pandemia do novo Coronavírus.

Programação:

17 e 22/10 - Espetáculo Apnéia: Ofélias, às 21h

23 e 24/10 - Espetáculo Rito de Morte, às 21h

29 e 30/10 - Espetáculo A Bolha: Rumo ao interior, às 21h

31/10, 01 e 02/11 - Espetáculo AMORtá, às 21h

08 e 11/11 - Oficina online "Treinamento contemplativo para o artista da cena na pandemia"- Mediação: Vanja Poty - Horário: 19h às 21h

17 e 19/11 - Oficina online "Caderno-obra"- Mediação: Daniely Peinado- Horário: 19h às 21h

22 e 25/11 - Oficina online "Práticas de usabilidade de edição de vídeo em dispositivos móveis" - Mediação: Denni Sales- Horário: 19h às 21h

*Com informações da assessoria

