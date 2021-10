Academia Amazonense de Letras disponibiliza livros em site

Os títulos são produções acadêmicas de alta procura | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- A Academia Amazonense de Letras inicia o processo de disponibilização de obras digitais em seu site.

Os títulos são produções acadêmicas de alta procura ou inéditas, em formato digital e possibilidade de downloads, facilitando a pesquisa remota e acesso ao conhecimento.

Obras como "Algumas Notas Sobre a Valência Química", de Manoel Bastos Lira, "Assim Nasceu o Idealclub", de Genesino Braga; "Carta Segurança", de Carlos de Araújo Lima; "Chuva Branca", de Paulo Jacob; "Dicionário Amazonense", de Agnello Bittencourt, entre outras, fazem parte da Série João Leda e serão disponibilizadas em edições completas online.

Para o Presidente da Casa de Adriano Jorge, Robério Braga, este passo é mais um elo entre o Silogeu e a população, uma vez que a Biblioteca da Academia é requisitada por estudantes de variadas áreas para pesquisas de graduação, mestrados ou doutorados.

" Percebemos a grande procura por nosso acervo e decidimos facilitar o acesso às nossas obras, para termos ainda mais proximidade com o público. É um primeiro passo, ainda temos trabalho pela frente, mas ficamos satisfeitos em já oferecer esse apoio para os pesquisadores que confiam em nossa contribuição literária para embasar suas teses " Robério Braga, Presidente da Casa de Adriano Jorge

Os livros serão adicionados ao site semanalmente no site da Academia Amazonense de Letras ( academiaamazonensedeletras.com ).

A Academia Amazonense de Letras mantém outros projetos em andamento e conta com apoio, além do Governo do Amazonas, da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manauscult e do Conselho Municipal de Cultura.

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana Para Projetos Artísticos, Culturais e de Economia Criativa, lançado pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com objetivo de implementar as diretrizes traçadas pelo Governo Federal na Lei Federal n. 14.017 (Lei Aldir Blanc).

