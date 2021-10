Estreias de Pantera Negra, Thor 4 e outros filmes são adiados; veja

A Disney não deu, por enquanto, mais detalhes sobre a decisão comercial em relação a seus projetos cinematográficos | Foto: Reprodução

A Disney anunciou, nesta segunda-feira (18), que vários filmes do Marvel Studios foram adiados. Dentre eles está Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estrearia em 25 de março do ano que vem e agora será lançado em 6 de maio nos cinemas.

Confira, abaixo, as datas antigas e o novo período previsto para o lançamento dos longa-metragens:

- Thor: Amor e Trovão – de 6 de maio de 2022 para 8 de julho de 2022;

- Pantera Negra: Wakanda Forever – de 8 de julho de 2022 para 11 de novembro de 2022;

- The Marvels – de 11 de novembro de 2022 para 17 de fevereiro de 2023;

- Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania – de 17 de fevereiro de 2023 para 28 de julho de 2023;

- Filme sem nome da Marvel – foi adiantado de 10 de novembro de 2023 para 3 de março de 2023.

Além destes filmes, outros dois da Marvel que ainda não ganharam nomes oficiais foram retirados do calendário de lançamentos. Um deles chegaria aos cinemas em 28 de julho de 2023, enquanto o outro 6 de outubro de 2023.

Outros estúdios

E além das produções da Marvel, projetos de outros estúdios da Disney também foram afetados. Indiana Jones 5, por exemplo, seria lançado em 29 de julho de 2022, mas foi adiado para 30 de junho de 2023.

Um filme live action da Disney previsto para 14 de julho de 2023 também foi removido do calendário, o mesmo que aconteceu com um longa-metragem da 20th Century, que chegaria ao mercado em 20 de outubro de 2023.

A Disney não deu, por enquanto, mais detalhes sobre a decisão comercial em relação a seus projetos cinematográficos.

