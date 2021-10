Festival Gospel em Manaus terá Aline Barros e Eli Soares em dezembro

Os ingressos antecipados já estão à venda | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Acontece no dia 17 de dezembro, a partir das 19h, no Centro de Convenções Canaã, no bairro Japiim, Zona Sul da capital, o "Kairós Festival" com a presença de Aline Barros, Eli Soares, Amada Loyola e a revelação da música amazonense, Felipe Neto, ex-integrante da banda Atrium.

Estreante na produção de shows do segmento gospel em Manaus , a Nely Eventos traz para Manaus o aclamado Festival.

Os ingressos antecipados (pista - R$ 50; premium – R$ 100 e camarote stage – 200) estão à venda no Shopping da Bíblia (Centro), Espaço Gospel (Zona Leste) e Cheirinho de Monik (Shopping Sumaúma).

Entre as atrações, a veterana Aline Barros não se apresenta em Manaus desde 2012. A última apresentação dela foi na Arena da Amazônia com público superior a 20 mil pessoas. A cantora evangélica também é recordista de indicações e a maior vencedora da categoria “Melhor Álbum Cristão” do Grammy Latino, o Oscar da música internacional. Em 2020, ela venceu pela 8ª vez a premiação, conquista pela coletânea “Pai das Luzes”.

Aline Barros canta no Festival | Foto: Reprodução

Outro que teve a musicalidade reconhecida quatro vezes pelo Grammy, o cantor Eli Soares vai se apresentar em Manaus após cinco anos. Com performance em alta, o mineiro lançou em setembro o seu oitavo álbum, “Laboratório do Groove”, que já registra quase 300 milhões de visualizações no canal do artista no YouTube.

A Sony Music, gravadora de Aline Barros, vai promover no Kairós Festival a estreia da cantora Amanda Loyola. Ela ficou famosa por se apresentar no programa do Raul Gil, onde integrou o quadro “Jovens Talentos”. Os holofotes da gravadora, que traz a Manaus o diretor artístico, Maurício Soares, também estarão voltados para o cantor amazonense Felipe Neto, que já integrou a banda Atrium, famosa pela música “Eu só posso imaginar”.

Amanda Loyola ficou famosa por se apresentar no programa do Raul Gil | Foto: Reprodução

O disk-informação do evento é o 99109-1212. Os organizadores confirmam que os protocolos sanitários definidos pelas autoridades serão rigorosamente respeitados.

