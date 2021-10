’Circuito Cultural Manaus 352 anos’ movimenta capital até quinta

acesso ao Circuito Cultural acontece mediante agendamento pelo Portal da Cultura | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Até a próxima quinta-feira (21/10), shows de artistas de samba, pagode e boi bumbá movimentam o “Circuito Cultural Manaus 352 anos”, evento que iniciou as comemorações do aniversário da capital amazonense, a ser realizado no dia 24 de outubro. O circuito acontece sempre de 18h até meia-noite, na Avenida do Samba, ao lado do Centro de Convenções - Sambódromo.

O acesso ao Circuito Cultural acontece mediante agendamento pelo Portal da Cultura, cultura.am.gov.br, e é preciso estar com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19.

As pessoas que receberam a segunda dose em menos de 15 dias antes da realização do evento devem apresentar testes de Covid-19, com resultado negativo para a doença. O evento é recomendado para pessoas a partir de 12 anos.

O event é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult)



Confira a programação e faça seu agendamento!

Segunda-feira (18/10)

18h – Mirleni

18h40 – Escola de Samba Sem Compromisso

19h20 – Escola de Samba Vila da Barra

20h – Grupo Kuarup / Wilson Nobre

21h – Arlindo Neto

22h – David Assayag

23h – Edmundo Oran

https://sistemas.cultura.am.gov.br/sigec/eventos/inscricao?s=b59a882bcb226530129f6939d9e4032a Terça-feira (19/10)

18h – Obsesamba

18h40 – Escola de Samba Cidade Alta

19h20 – Escola de Samba Vitória Régia

20h – Márcia Novo / Felipe Jr.

21h – Grupo KBoclos / Rei Azevedo

22h – Fabiano Neves

23h – Márcia Siqueira

https://sistemas.cultura.am.gov.br/sigec/eventos/inscricao?s=ec2b1b0ccbaa895c3a8f7e4c96d47bcd

Quarta-feira (20/10)

18h – Samba D”Break

18h40 – Escola de Samba Presidente Vargas

19h20 – Escola de Samba Primos da Ilha

20h – Fábio Casagrande

21h – P.A. Chaves

22h – Patrick Araújo

23h – Sebastião Jr.

https://sistemas.cultura.am.gov.br/sigec/eventos/inscricao?s=579186e559b46fa3d5825480ce679ff0

Quinta-feira (21/10)

18h – Gilson e Banda

19h – Escola de Samba Unidos do Alvorada

20h – Robson Jr./Curumins da Baixa

21h – Klinger Araújo

22h – Israel Paulain

23h – Júnior Paulain

https://sistemas.cultura.am.gov.br/sigec/eventos/inscricao?s=d63b571146c9824e13ab9d8e4aa55e35