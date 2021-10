Gusttavo Lima traz o "Buteco" para a Arena da Amazônia em dezembro

O embaixador promete um grande show na Arena | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Manaus recebe no dia 4 de dezembro deste ano o Buteco do Gusttavo Lima, na Arena da Amazônia. A venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (21), por meio do site BaladApp (https://baladapp.com.br/) e pontos de venda físicos.

A volta do ‘Buteco’ em todo país, mas iniciando por Manaus, era um desejo do próprio cantor que, com relação forte com a capital amazonense, ajudou a cidade durante o pico da pandemia de Covid-19, quando faltaram cilindros de oxigênio nos hospitais.

Hoje, num cenário totalmente diferente, graças ao avanço da vacinação em todo o estado, Manaus já tem realizado alguns eventos com grande público e, agora, entra na contagem regressiva para o reencontro com o Embaixador e seus grandes sucessos.

Gusttavo Lima volta ao palco da Arena da Amazônia cantando os maiores hits da carreira, além dos clássicos da música sertaneja e muita 'moda de viola' ao lado de outros artistas de destaque nacional que ainda serão anunciados.

Com recordes de público por onde passa, é preciso ficar atento ao dia de abertura da venda dos ingressos, marcada para o dia 21 de outubro, a partir das 12h (meio-dia).

Para o show, haverá quatro setores disponíveis para a compra: Pista 'Fala comigo, bebê', Área VIP 'Ficha Limpa', Extra VIP 'Embaixador' e Camarote 'Balada' - escolha seu lugar na festa e reviva o sabor de um grande espetáculo.

A venda dos tickets vai ocorrer, além do site BaladApp, nos guichês da Oba Ingressos, localizados nos shoppings Millennium e Manauara. Confira, abaixo, os valores para cada setor:

- Pista FALA COMIGO BB: R$ 85 (1º lote) e R$ 95 (2º lote);

- Área VIP FICHA LIMPA: R$ 285 / R$ 295;

- Camarote BALADA: R$ 455;

- Extra VIP EMBAIXADOR: valor ainda será divulgado

As áreas VIP e Extra VIP vão oferecer serviços diferenciados ao público. Ambos contarão com entradas diferenciadas e banheiros exclusivos.

A área VIP será open bar (cerveja, água e refrigerante). Já a Extra VIP, além de ser open bar (incluindo vodka importada e whisky red label), também será open food e oferecerá uma vista privilegiada do evento.

Os valores aqui divulgados podem ser parcelados em até 3 vezes, sem juros, no cartão de crédito.

Pontos de venda

Site BaladApp e nos guichês da Oba Ingressos, localizados nos shoppings Millennium e Manauara.

