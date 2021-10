Circuito Cultural “Manaus 352 anos” continua na capital; veja atrações

É obrigatório ainda o uso de máscara no evento | Foto: Tácio Melo/Secom

MANAUS (AM)- Segue nesta semana o evento Circuito Cultural Manaus 352 anos , em alusão ao aniversário da cidade, celebrado no dia 24 de outubro. As comemorações vão contar com bandas de samba, pagode e boi-bumbá, além de artistas das diversas vertentes musicais.

A realização é do Governo do Amazonas em conjunto com a Prefeitura de Manaus. Realizado por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o circuito acontece nesta quarta (20) e na quinta-feira (21), das 18h até a meia-noite, na avenida do Samba, ao lado do Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

" Essa é mais uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas que tem como objetivo a geração de trabalho e renda. Os artistas que estão se apresentando, estão tendo acesso ao recurso nesse momento tão importante, em que se faz necessário a gente fomentar a cultura " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Entrada

O acesso ao Circuito Cultural acontece mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), sendo necessário estar com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19.

Aqueles que tiverem tomado a segunda dose com menos de 15 dias devem apresentar teste com resultado negativo de Covid-19. É obrigatório ainda o uso de máscara no evento.

Atrações

Quarta-feira (20)

18h – Samba D’Break

18h40 – Escola de Samba Presidente Vargas

19h20 – Escola de Samba Primos da Ilha

20h – Fábio Casagrande

21h – PA Chaves

22h – Patrick Araújo

23h – Sebastião Jr.

Link para agendamento:

https://sistemas.cultura.am.gov.br/sigec/eventos/inscricao?s=579186e559b46fa3d5825480ce679ff0

Quinta-feira (21)

18h – Gilson e Banda

19h – Escola de Samba Unidos do Alvorada

20h – Robson Jr./Curumins da Baixa

21h – Klinger Araújo

22h – Israel Paulain

23h – Júnior Paulain

Link para agendamento:

https://sistemas.cultura.am.gov.br/sigec/eventos/inscricao?s=d63b571146c9824e13ab9d8e4aa55e35

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Marcia Novo retorna aos palcos nesta semana

Circuito cultural inicia neste fim de semana; veja